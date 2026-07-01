Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan yangına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracı devrildi. Kazada 3 itfaiyeci yaralandı.

Kaza, Dilek Yolu üzerindeki Selimiye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.S. yönetimindeki Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekip, Dilek Uğrak Mahallesi’nde çıkan ev ve odunluk yangınına müdahale etmek üzere hızla bölgeye hareket etti. Yangın mahalline seyir halinde olan itfaiye aracı, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da yardıma koştuğu kazada sürücü ile araçta bulunan 2 itfaiyeci araçtan çıkarıldı.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazada itfaiye aracında hasar oluşurken, yaralı itfaiyecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.