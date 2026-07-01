Malatya’da yaya geçidinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Tecde yolu üzerindeki İsmet Paşa Caddesi Meyvecilik Araştırma mevkiinde yaşanan kazada, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Güler Yavuz’a (49) otomobil çarptı.

Edinilen bilgilere göre, hızla ilerlediği belirtilen otomobilin çarptığı Yavuz, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 24 metre savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Güler Yavuz, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Talihsiz kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri kaza yerinde detaylı inceleme yaptı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.