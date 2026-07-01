Malatya sokaklarında ve çarşı-pazarda derinden hissedilen hayat pahalılığı, resmi rakamların çarpıcılığıyla birleşti: Açlık sınırı, 28 bin 75 TL olan asgari ücreti tam 7 bin 683 TL geride bıraktı.

TÜRK-İŞ’in araştırmasına göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı) 35 bin 758 TL’ye ulaştı.

Özellikle konteyner kentlerde yaşam mücadelesi veren ya da hasarlı evlerden çıkıp yüksek kiralarla boğuşmak zorunda kalan Malatyalı aileler için sadece karın doyurmak bile artık bir asgari ücretin çok üzerinde bir maliyet gerektiriyor.

YOKSULLUK SINIRI 116 BİN TL’Yİ GEÇTİ

Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu harcamaları içeren yoksulluk sınırı ise 116 bin 478 TL’ye yükseldi. Depremden sonra kiralık ev bulmanın büyük bir çileye dönüştüğü, sağlam evlerin kiralarının ise uçuşa geçtiği Malatya’da, bu yoksulluk sınırı kentteki memur, işçi ve emeklilerin erişemeyeceği bir hayal noktasına geldi.

BEKAR BİR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ UÇTU

Malatya’da tek başına hayata tutunmaya çalışan, ev arayan ya da tek odalı bir yaşam alanına sığınan bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 46 bin 248 TL olarak hesaplandı.

Ocak ayından bu yana mutfaktaki ve geçimdeki erime rakamlara şu şekilde yansıdı:

Ocak Ayı: Açlık sınırı 31 bin 224 TL, yoksulluk sınırı 101 bin 706 TL, bekar çalışanın yaşama maliyeti 40 bin 541 TL'ydi.

Mayıs Ayı: Açlık sınırı 35 bin 174 TL, yoksulluk sınırı 114 bin 576 TL, bekar çalışanın yaşama maliyeti 45 bin 488 TL olarak açıklanmıştı.

Haziran Ayı: Açlık sınırı 35 bin 758 TL’ye, yoksulluk sınırı 116 bin 478 TL’ye, bekar çalışanın yaşama maliyeti ise 46 bin 248 TL’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ, Haziran ayında marketlerdeki temel gıda fiyatlarının önceki aylara göre daha sakin bir seyir izlediğini, mutfak enflasyonundaki artış hızının yavaşladığını belirtti. Ancak rapora göre bu durum vatandaşı rahatlatmaya yetmiyor. Çünkü sorun artık fiyatların ne kadar arttığı değil, fiyatların ulaştığı yüksek seviye.