Türkiye’nin en önemli yaş meyve ve kayısı üretim merkezlerinin başında gelen Malatya’da, her yıl çevre illerden gelen binlerce mevsimlik tarım işçisini ve ailelerini yakından ilgilendiren çok kritik bir adım atıldı. Malatya Valiliği, Cumhurbaşkanlığının 2024/5 sayılı genelgesini esas alarak hazırladığı 2026/2 sayılı "Mevsimlik Tarım İşçileri Geçici Barınma Merkezleri Genel Emri"ni resmen yürürlüğe koydu.

Yeni düzenlemeyle birlikte hasat döneminde kente gelen işçilerin güvenli, sağlıklı ve insan onuruna yakışır koşullarda yaşaması hedeflenirken, kamu düzenini bozan veya kurallara uymayanlara yönelik ağır yaptırımlar devreye alınıyor.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAYIT ALTINA ALINACAK, SIKI TAKİP BAŞLIYOR

Valilik tarafından yayımlanan genel emir doğrultusunda, Malatya sınırları içerisindeki geçici barınma merkezlerinde tam anlamıyla yeni bir yönetim modeline geçiliyor. Alınan kararlara göre, kente gelen mevsimlik tarım işçileri öncelikle bu resmi geçici barınma merkezlerine yönlendirilecek.

Güvenlik ve asayişin en üst düzeyde tutulacağı merkezlerde, tüm giriş-çıkışlar ile konaklama bilgileri elektronik ortamda kayıt altına alınarak ilgili kurumlar arasında anlık olarak paylaşılacak. Çadır yerleşimleri, yangın tedbirleri ve hijyen standartları valilik koordinasyonunda sıkı şekilde denetlenecek.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE GEÇİT YOK EĞİTİM VE SAĞLIK ÜCRETSİZ

Genel emirde en dikkat çeken maddelerin başında çocukların korunması yer alıyor. Valilik, çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda taviz verilmeyeceğini net bir dille vurguladı. Zorunlu eğitim çağındaki çocukların eğitim süreçleri hasat döneminde de kesintisiz sürdürülecek ve kendileri için güvenli oyun alanları oluşturulacak.

Ayrıca barınma merkezlerinde şu hizmetler etkin şekilde sunulacak:

Mobil Sağlık Ekipleri: Düzenli sağlık taramaları, aşı hizmetleri ve koruyucu sağlık hizmetleri yürütülecek.

Düzenli sağlık taramaları, aşı hizmetleri ve koruyucu sağlık hizmetleri yürütülecek. Sosyal Hizmet Desteği: Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelli bireylere yönelik özel sosyal hizmet modelleri uygulanacak.

Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelli bireylere yönelik özel sosyal hizmet modelleri uygulanacak. Anlaşmazlıklara Hızlı Çözüm: İşçiler, tarım aracıları (dayıbaşları) ve işverenler (tarla sahipleri) arasında yaşanabilecek olası uyuşmazlıklar, ilgili kurumların arabuluculuğunda hızla çözülecek.

KURALLARA UYMAYANLARA İDARİ VE ADLİ CEZA UYGULANACAK!

Malatya Valiliği, yayımlanan bu kuralların sadece bir tavsiye niteliğinde olmadığının altını çizdi. Genel Emir hükümlerine aykırı hareket eden, işçi kayıtlarını yaptırmayan, çocuk işçi çalıştıran veya barınma merkezlerindeki düzeni bozan kişi ve işletmeler hakkında;

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve

ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca yasal işlem ve para cezaları uygulanacak. Ayrıca konusu suç teşkil eden fiiller gecikmeksizin adli mercilere bildirilecek.

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimize emekleriyle katkı sunan mevsimlik tarım işçilerimizin ve ailelerinin güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir" denilerek kamuoyu bilgilendirildi.