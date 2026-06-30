Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerin başında gelen başarılı oyuncu Gizem Karaca, yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı. Günlük hayatından eğlenceli, doğal ve samimi kesitleri sık sık takipçileriyle buluşturan ünlü isim, bu defa kamerayı çok özel bir anı ölümsüzleştirmek için eline aldı. Paylaşılan görüntülerde ortaya çıkan o sıcacık tablo, milyonlarca kişinin yüzünde tatlı bir tebessüm bıraktı. Özellikle internette çığ gibi büyüyen "Gizem Karaca son Instagram paylaşımı", "Gizem Karaca köpek videosu izle" ve "Minik Yaz kimdir" gibi en çok aranan sorgular, bu masum anların dijital dünyada ne kadar büyük bir merak uyandırdığını gözler önüne serdi. Olayın sadece bir video olmaktan çıkıp geniş kitlelere yayılması, gözleri bu eğlenceli anlara çevirdi.

GİZEM KARACA'NIN SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN O PAYLAŞIMI NEYDİ?

Ekranların sevilen yüzü Gizem Karaca, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminin yakından takip ettiği isimler arasında ilk sıralarda yer alır. Özellikle doğal güzelliği, hayvanlara olan düşkünlüğü ve neşeli tavırlarıyla bilinen ünlü oyuncu, bu özelliklerini sosyal medya hesaplarına da sıkça yansıtır. Son olarak kendi hesabından paylaştığı o özel video, izleyenlere adeta kısa bir görsel şölen sundu. Kamera arkasına geçen Karaca, hiçbir detayı kaçırmadan evdeki o doğal ve komik anları saniye saniye kaydetti. Bu anlar, samimi yapısı sayesinde izleyicilerle anında duygusal bir bağ kurdu.

MİNİK YAZ VE SEVİMLİ DOSTUNUN YİYECEK PAYLAŞMA YARIŞI NASIL OLDU?

Videonun başrollerini minik Yaz ve ailenin sevimli, tüylü dostu paylaştı. Görüntülerde minik Yaz büyük bir iştahla elindeki yiyeceği yerken, hemen yanı başında bekleyen köpeğin o yiyeceğe ortak olma çabası büyük ilgi gördü. Yaz'ın elindeki yiyeceği köpekle büyük bir cömertlikle paylaşması ve ikili arasında yaşanan o tatlı rekabet, videoyu izleyenleri kahkahaya boğdu. Masumiyetin, çocukluğun ve hayvan sevgisinin en saf halini yansıtan bu anlar, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak kısa sürede viral oldu. İkilinin bu sevimli halleri, gören herkese dostluğun yaş veya tür tanımadığını bir kez daha kanıtladı.

GİZEM KARACA'NIN VİDEOSU TAKİPÇİLERİNDEN NASIL TEPKİLER ALDI?

Bu samimi, içten ve eğlenceli video, yüklendiği ilk dakikadan itibaren binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Gizem Karaca'nın takipçileri, videonun altına nazar boncuğu, gülücük ve kalp emojileri bırakarak duygularını coşkuyla dile getirdi. Birçok kullanıcı, "Günün açık ara en güzel karesi", "Çocuk ve hayvan dostluğu bambaşka" şeklinde yorumlar yaptı. Ünlü oyuncunun hiçbir yapaylık barındırmayan bu doğal paylaşımı, internet dünyasında yaşanan yoğun bilgi akışının ve karmaşanın arasında insanlara adeta derin bir nefes aldırdı. Arama motorlarında da hızla üst sıralara tırmanan bu konu, günün en çok izlenen ve paylaşılan eğlenceli içerikleri arasına adını altın harflerle yazdırdı.