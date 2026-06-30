Malatya'da su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla uygulanan su ürünleri av yasağı dönemi resmen sona erdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Ticari ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümleri kapsamında, il genelindeki iç sularda 1 Nisan ile 30 Haziran tarihleri arasında uygulanan sazangiller av yasağının bitmesiyle balıkçılar yeniden "Rastgele" dedi. Yeni sezonun açılışıyla birlikte Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri kaçak avcılıkla mücadelenin çarpıcı bilançosunu paylaşırken, kurallara uyan sektör emekçilerine de teşekkür etti.

Üç ay boyunca süren av yasağı döneminde su ürünleri kaynaklarını korumak amacıyla adeta bir denetim seferberliği ilan edildi. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ekiplerince gerçekleştirilen bin 770 denetimde kuralları ihlal eden 86 kişiye toplam 549 bin 936,00 TL idari para cezası uygulandı. Bu denetimler sırasında 6 bin metresi ölümcül hayalet ağ olmak üzere toplam 23 bin 975 metre uzatma ağı, 2 serpme ağı, 1 balık filesi, 30 tırıvırı ağı ve 33 dip oltası ele geçirilerek büyük bir çevre katliamının önüne geçildi.

Koruma çalışmaları sadece karada değil, su üstünde de gece gündüz devam etti. Karakaya Baraj Gölü’nde Su Ürünleri Kontrol Teknesi ile 109 saat boyunca toplam bin 507 kilometre seyir yapılarak sıkı bir mesai harcandı. Bu zorlu takip sayesinde kaçak ağlara takılan yaklaşık 2 bin 500 kilogram ağırlığındaki sazan, Fırat turnası, tatlı su sirazı, sabut ve tahta balığı ile 2 adet su kaplumbağası canlı olarak kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Malatya, sahip olduğu 38'i baraj ve 28'i kara tesisi olmak üzere toplam 66 su ürünleri yetiştiricilik tesisiyle Türkiye ekonomisine ve üretimine devasa bir katkı sunuyor. Kent genelinde 13 bin 104 ton üretim ve 50 milyon adet yavru balık üretim kapasitesi bulunuyor. Geçtiğimiz 2025 yılında kentte 7 bin 500 ton alabalık yetiştiriciliği, 245 ton sazan balığı avcılığı ve 25 milyon adet yavru balık üretimi gerçekleştirilirken, yetkililer gözünü daha büyük hedeflere dikti. Yapılan planlamalar doğrultusunda, 2026 yılı sonu itibarıyla alabalık üretiminin 8 bin 500 tona çıkarılması hedefleniyor.

Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması gereken en önemli değerlerden biri olduğunu vurgulayarak, tüm vatandaşları avlanma yasaklarına ve yasal boy sınırlarına uymaya davet etti. Başlayan yeni av sezonunun tüm balıkçılara, yetiştiricilere ve sektör çalışanlarına bereketli, hayırlı ve bol kazançlı getirmesi temenni edildi.