Deprem sonrası toparlanma sürecinde çocukların manevi ve sosyal gelişimine büyük katkı sunması beklenen kurslar, bu yıl 6 Temmuz - 14 Ağustos 2026 tarihleri arasında tek dönem halinde gerçekleştirilecek.

Malatya merkez (Battalgazi ve Yeşilyurt) başta olmak üzere tüm ilçelerdeki camilerde düzenlenecek kurslara katılım sağlamak isteyen veliler, çocuklarının kayıtlarını 13 Temmuz 2026 tarihine kadar yüz yüze olarak ilgili cami görevlileri veya Kur'an kursu öğreticileri aracılığıyla yaptırabilecek.

MALATYA GENELİNDE YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR

"Camiler Çocuk Dolacak, Çocuklar Kur'an'la Buluşacak" şiarıyla başlayacak olan kurslarda, Malatyalı çocuklara Kur'an-ı Kerim okumanın yanı sıra temel dini bilgiler, ahlak ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hayatı öğretilecek. Kurs süresince çocukların motivasyonunu artırmak amacıyla Malatya’daki birçok camide çeşitli sosyal ve sportif aktivitelerin de düzenlenmesi planlanıyor.

Yetkililer, Malatyalı velileri kayıt süresini kaçırmadan çocuklarını en yakın cami veya Kur'an kursuna kaydettirmeye davet etti.