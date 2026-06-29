Türkiye gündemini yakından ilgilendiren kararlar, 29 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’nin yeni sayısıyla yürürlüğe girdi. Bu sabaha karşı yayımlanan kararlarda özellikle çalışma hayatı, kamu sağlığı ve hastane ödemelerini doğrudan etkileyen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tebliğleri dikkat çekti. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nun aldığı yeni kararlar ve KTO-Karatay Üniversitesi pilotaj eğitimi yönetmeliği başta olmak üzere bugün yürürlüğe giren tüm kritik düzenlemeleri tek tek derledik.

Peki, 29 Haziran Resmi Gazete kararlarında neler var? Sağlık Uygulama Tebliği’nde ne değişti? İşte bugünün öne çıkan tüm maddeleri ve kritik detaylar...

SAĞLIKTA YENİ DÖNEM SGK SUT DEĞİŞİKLİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bugünkü Resmi Gazete sayısının en önemli maddesini, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SUT) ile Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı oluşturdu.

Yapılan bu kritik hamleyle birlikte; hastane ödenekleri, tedavi kalemleri, ilaç fiyatlandırma süreçleri veya tıbbi cihaz/malzeme listelerinde stratejik güncellemeler yapıldı. Vatandaşın sağlık hizmetlerine erişimini ve sağlık sektörünün işleyişini doğrudan etkileyecek olan bu değişiklik, bugünün en çok konuşulacak başlıkları arasında yer alıyor.

29 HAZİRAN RESMİ GAZETE'DE BUGÜN NELER VAR? (TAM LİSTE)

Google indeksleme ve Keşfet algoritmalarına tam uyumlu, 29 Haziran 2026 tarihli kararların özeti şu şekildedir:

1. Tebliğler Bölümü

SGK Sağlık Uygulama Tebliği (SUT): Sağlık hizmetlerinin sunumu, faturalandırılması ve ödeme listelerinde yeni düzenlemeler devreye alındı.

Sağlık hizmetlerinin sunumu, faturalandırılması ve ödeme listelerinde yeni düzenlemeler devreye alındı. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı: Kamu tarafından karşılanan sağlık hizmetlerinin fiyat tarifeleri güncellendi.

2. Yönetmelikler Bölümü

KTO-Karatay Üniversitesi Pilotaj Eğitimi Yönetmeliği: KTO-Karatay Üniversitesi bünyesindeki pilotaj eğitimi, lisans programları ve uygulama esaslarına dair yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Eğitim müfredatı ve operasyonel süreçler yeniden şekillendirildi.

3. İlânlar ve Kararlar Bölümü

Yargı ilanları, artırma-eksiltme ve ihale ilanları.

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan döviz kurları ve günlük mali tablolar.

RESMİ GAZETE KARARLARI NASIL SORGULANIR?

Her gün sabaha karşı saat 00.00 ile 02.00 arasında güncellenen Resmi Gazete'nin 29 Haziran 2026 tarihli sayısının tam metnine ve yürürlüğe giren tebliğlerin yasal maddelerine resmigazete.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor.

SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) vatandaşın cebine ve ilaç listelerine yansıyacak tüm alt detayları netleştikçe, haberimiz anlık olarak güncellenecektir. Değişikliklerden ilk siz haberdar olmak için sayfayı yenilemeyi unutmayın!