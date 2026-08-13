Malatya’da 13 Ağustos 2026 tarihinde vefat eden vatandaşların bilgileri açıklandı. Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan resmi verilere göre; Yeşilyurt, Battalgazi ve Hekimhan ilçelerinden toplam 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin yaşları 25 ile 99 arasında değişirken, vefat edenlerin taziye adresleri ve defin yerleri de detaylarıyla paylaşıldı.

Malatya 13 Ağustos 2026 Günlük Cenaze ve Taziye İlanları

İşte ilçe ilçe ve mahalle mahalle bugün Malatya’da son yolculuğuna uğurlanan merhum ve merhumelerin listesi:

Ramazan Boyun (25 Yaşında - Erkek) Taziye Adresi: Çukurdere Mh. Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Görgü Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığı

Resmiye Duruçay (75 Yaşında - Kadın) Taziye Adresi: Tecde Mh. Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Emine Kırtay (99 Yaşında - Kadın) Taziye Adresi: Çilesiz Mh. Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Müslüm Karabulut (55 Yaşında - Erkek) Taziye Adresi: Dilek Mh. Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Erdem Özdemir (54 Yaşında - Erkek) Taziye Adresi: İzzetiye Mh. Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Gazi Ünalır (58 Yaşında - Erkek) Taziye Adresi: Kırçuval Mh. Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Hacı Memet Özkan (73 Yaşında - Erkek) Taziye Adresi: Güzelyurt Mh. Hekimhan / Malatya Defin Yeri: Güzelyurt Mh. Hekimhan / Malatya Mezarlığı

