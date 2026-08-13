Malatya'da köy ve farklı illere ulaşım sağlayan minibüslerin ana kalkış noktası kaderine terk edilmiş durumda. Tüm gün yoğun bir yolcu trafiğine ev sahipliği yapan alanda, insan sağlığını tehdit eden hijyen skandalı her geçen gün büyüyor. Sıcak havaların da etkisiyle çekilmez hale gelen koku ve çevreyi saran sinekler yüzünden vatandaşlar durakta durmakta güçlük çekiyor.



Belediye Başkanı Sami Er Geldi Ama Çöpler Yine Toplanmadı!

Bölge halkı yaşadıkları ilgisizliğe sitem ederken dün Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in yol ve asfalt çalışmaları için hemen durağın yanına kadar geldiğini belirten vatandaşlar, "Başkan hemen yanımıza kadar geldi ama durağın içler acısı halini görüp ilgilenen olmadı. İlgileneceğiz denmesine rağmen çöpler yine toplanmıyor, sorunlarımız görmezden gelinmeye devam ediyor" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.





"Biz Bu Kirliliği Çekmek Zorunda Değiliz"

Minibüs şoförü Ali Yıldızer, sorunun yetkisizlik karmaşası yüzünden çözülmediğini dile getirdi. Yıldızer

"Biz durağa 10 dakikalık zaman için geliyoruz ama bu çöplükte duramıyoruz. Çöpler aylardır toplanmıyor. Kimse buranın temizliğiyle ilgilenmiyor. CİMER’e kadar yazıldı. Büyükşehir kabul etmiyor, ulaşım kabul etmiyor, Battalgazi ve Yeşilyurt belediyeleri topu birbirine atıyor. Mutlaka buranın bir sorumlusu olmalı. Aylardır buradaki çöpler toplanmadı. Yabancı misafirler gelip bu pisliği görüyorlar. Biz bu kirliliği çekmek zorunda değiliz. Bir an önce buranın toplanmasını istiyoruz”

diye konuştu.





"Kaçıncı Asırda Yaşıyoruz?"

Duraktaki lavabo skandalına ve boşa akan sulara dikkat çeken Musa Şahin, duruma tepki gösterdi. Şahin erkek tuvaletinin kapatıldığı içi erkek ve kadınların aynı tuvaleti kullanmak zorunda kaldığını ifade etti. Şahin

“Erkek lavabosunu kapattılar. Kadınlar erkeklerin lavabosuna girmek zorunda kalıyor, erkekler de kadın çıksın diye dışarıda bekliyor. Kaçıncı asırda yaşıyoruz? Çöpleri görüyorsunuz; her türlü hastalık bu pislikten yayılır. Çeşme yaptılar, suyu vermediler. Lavabodaki hortumdan 3 aydır boşu boşuna su akıyor, ilgilenen yok" Bakan Göktaş Malatya’da dezenformasyona karşı uyardı: “Af yok, bilgi kirliliğine fırsat vermeyeceğiz” İçeriği Görüntüle

dedi.

"Kışın Bir Kere Geldiler, Bir Daha Yoklar"

Minibüs şoförü Mustafa Uçar’da alanda hiçbir temizlik ve bakım yapılmadığını belirtti. Uçar

"Buranın rezilliğine, pisliğine bakın. Hiç bakan yok, lavabolar leş gibi. Kaç kere bildirdik ama kimse gelmiyor. Bir çöpçü gönderiyorlar, hemen üstten çöpü alıp kaçıp gidiyor. Kışın geldiler bir kere temizlediler, ondan sonra bıraktı gittiler. Oy zamanı 'Gelin oy verin' demeyi biliyorlar, şimdi rezillik diz boyu!"

diye söyledi.

"Köyde Bile Bu Kadar Sinek Yok!"

Köyde yaşadığını belirten Yunus Şengönül ise belediyelerin sorumluluğu sürekli birbirine devrettiğini ifade etti. Şengönül konu hakkında şunları söyledi:

"Çöpler ben bildim bilesi burada var. Belediyeler birbirinin üzerine atıyor. Yetkililere bildirdik, 'Tamam yapacağız' diyorlar ama yine aynı. Ağır koku ve sineklerden durulmuyor, köyde yok bu kadar sinek! Aylardır temizlendiğine denk gelmedim."