Elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre, yürütülen işletme ve bakım çalışmaları doğrultusunda kesintiden etkilenecek ilçe, mahalle, saat ve çalışma nedenleri şu şekildedir:

Arapgir İlçesi

Sipahiuşağı Mahallesi: 09:00 – 17:00 (İşletme Çalışması)

Boğazlı Mahallesi: 09:00 – 17:00 (İşletme Çalışması)

Pacalı Mahallesi: 09:00 – 17:00 (İşletme Çalışması)

Bostancık Mahallesi: 09:00 – 17:00 (İşletme Çalışması)

Çakırsu Mahallesi: 09:00 – 17:00 (İşletme Çalışması)

Konducak Mahallesi: 09:00 – 17:00 (İşletme Çalışması)

Yeşilyurt İlçesi

İkizce Mahallesi: 09:00 – 17:00 (İşletme Bakım Çalışması - Müteahhit)

Salköprü Mahallesi: 09:00 – 17:00 (İşletme Bakım Çalışması - Müteahhit)

Çukurdere Mahallesi: 09:00 – 16:00 (İşletme Çalışması)

Battalgazi İlçesi

Karakaşçiftliğiköyü Mahallesi: 09:00 – 16:00 (İşletme Bakım Çalışması - Ekip)

Çolakoğlu Mahallesi: 09:00 – 16:00 (İşletme Bakım Çalışması - Ekip)

Kadıçayırı Mahallesi: 09:00 – 16:00 (İşletme Bakım Çalışması - Ekip)

Göztepe Mahallesi: 09:00 – 16:30 (İşletme Çalışması)

Tandoğan Mahallesi: 09:00 – 16:30 (İşletme Çalışması)

Yıldıztepe Mahallesi: 09:00 – 16:30 (İşletme Çalışması)

Yazıhan İlçesi

Çivril Mahallesi: 09:00 – 17:00 (İşletme Bakım Çalışması - Ekip)

Mısırdere Mahallesi: 09:00 – 17:00 (İşletme Bakım Çalışması - Ekip)

Akçadağ İlçesi

Ilıcak Mahallesi: 09:00 – 17:00 (İşletme Bakım Çalışması - Ekip)

Vatandaşlara Uyarı: Elektrikle çalışan cihazların zarar görmemesi için vatandaşların çalışma saatleri süresince gerekli tedbirleri almaları, çalışmaların tamamlanmasının ardından elektriğin ilan edilen saatten önce verilebileceği ihtimalini göz önünde bulundurmaları rica olunur.