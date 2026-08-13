Elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre, yürütülen işletme ve bakım çalışmaları doğrultusunda kesintiden etkilenecek ilçe, mahalle, saat ve çalışma nedenleri şu şekildedir:
Arapgir İlçesi
Sipahiuşağı Mahallesi: 09:00 – 17:00 (İşletme Çalışması)
Boğazlı Mahallesi: 09:00 – 17:00 (İşletme Çalışması)
Pacalı Mahallesi: 09:00 – 17:00 (İşletme Çalışması)
Bostancık Mahallesi: 09:00 – 17:00 (İşletme Çalışması)
Çakırsu Mahallesi: 09:00 – 17:00 (İşletme Çalışması)
Konducak Mahallesi: 09:00 – 17:00 (İşletme Çalışması)
Yeşilyurt İlçesi
İkizce Mahallesi: 09:00 – 17:00 (İşletme Bakım Çalışması - Müteahhit)
Salköprü Mahallesi: 09:00 – 17:00 (İşletme Bakım Çalışması - Müteahhit)
Çukurdere Mahallesi: 09:00 – 16:00 (İşletme Çalışması)
Battalgazi İlçesi
Karakaşçiftliğiköyü Mahallesi: 09:00 – 16:00 (İşletme Bakım Çalışması - Ekip)
Çolakoğlu Mahallesi: 09:00 – 16:00 (İşletme Bakım Çalışması - Ekip)
Kadıçayırı Mahallesi: 09:00 – 16:00 (İşletme Bakım Çalışması - Ekip)
Göztepe Mahallesi: 09:00 – 16:30 (İşletme Çalışması)
Tandoğan Mahallesi: 09:00 – 16:30 (İşletme Çalışması)
Yıldıztepe Mahallesi: 09:00 – 16:30 (İşletme Çalışması)
Yazıhan İlçesi
Çivril Mahallesi: 09:00 – 17:00 (İşletme Bakım Çalışması - Ekip)
Mısırdere Mahallesi: 09:00 – 17:00 (İşletme Bakım Çalışması - Ekip)
Akçadağ İlçesi
Ilıcak Mahallesi: 09:00 – 17:00 (İşletme Bakım Çalışması - Ekip)
Vatandaşlara Uyarı: Elektrikle çalışan cihazların zarar görmemesi için vatandaşların çalışma saatleri süresince gerekli tedbirleri almaları, çalışmaların tamamlanmasının ardından elektriğin ilan edilen saatten önce verilebileceği ihtimalini göz önünde bulundurmaları rica olunur.