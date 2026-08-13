Kent genelinde ibadetlerini eda edecek vatandaşlar için açıklanan güncel ezan saatleri şu şekildedir:

İmsak: 04:00

Güneş: 05:32

Öğle: 12:39

İkindi: 16:24

Akşam: 19:30

Yatsı: 20:56

Mevlid-i Şerif'in Anlamı ve Tarihsel Gelişimi

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid kelimesi, İslam kültüründe Hz. Peygamber’in (s.a.s.) doğumunu ve onun için yazılan medih ile naat türü eserleri ifade eder. Hz. Peygamber (s.a.s.) hayattayken de kendisine duyulan sevgi ve bağlılığı dile getiren şiirler yazılmış, Resûl-i Ekrem Efendimiz de bu durumu hoşnutlukla karşılamıştır. XI. yüzyıldan itibaren Türk toplumlarında kuvvetli bir gelenek haline gelen mevlid merasimlerinde, özellikle Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât adlı şaheseri öne çıkmıştır.

Mevlid-i Şerif programları genel olarak şu unsurlardan oluşmaktadır:

Kur’ân-ı Kerîm tilaveti

Vesîletü’n-Necât eserinden Peygamber Efendimizin doğumu, miracı, ahlakı ve vefatını anlatan bölümlerin okunması

Salavat getirilmesi ve topluca yapılan dualar

Mevlid Okutmanın Dinî Hükmü Nedir?

Müslümanların gönlünde Allah ve Peygamber sevgisini canlı tutan mevlid geleneğinin dinî açıdan değerlendirmesi şu esaslara dayanmaktadır:

Dinî Zorunluluk Değildir: Mevlid okumak veya okutmak dinî bir zorunluluk (farz/vacip) olarak görülmemelidir.

Salih Ameller Arasındadır: Anlam ve amacına uygun icra edildiği sürece; Allah’ı anmaya, Peygamber sevgisini pekiştirmeye ve toplumsal kaynaşmaya vesile olduğu için salih ameller kapsamında değerlendirilmektedir.

Sosyal ve Manevi Fayda Sağlar: İnsanlar arasındaki bağı güçlendirir, manevi bir ortam oluşturur ve dinî duyguların diri tutulmasına katkıda bulunur.