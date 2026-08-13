Meteoroloji verilerine göre Malatya kent merkezinde ve ilçelerinde sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor. İl genelinde hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde 33 ile 37 derece arasında değişirken, gece sıcaklıkları ise en düşük 14 dereceye kadar gerileyecek.

Malatya ve İlçelerinde Hava Durumu Tablosu

Malatya (Merkez): Hava parçalı bulutlu; en düşük sıcaklık 20°C, en yüksek sıcaklık 35°C.

Akçadağ: Hava sıcak; en düşük sıcaklık 18°C, en yüksek sıcaklık 35°C.

Arapgir: Hava parçalı bulutlu; en düşük sıcaklık 22°C, en yüksek sıcaklık 33°C.

Arguvan: Hava parçalı bulutlu; en düşük sıcaklık 22°C, en yüksek sıcaklık 34°C.

Battalgazi: Hava parçalı bulutlu; en düşük sıcaklık 20°C, en yüksek sıcaklık 35°C.

Darende: Hava sıcak; en düşük sıcaklık 17°C, en yüksek sıcaklık 36°C.

Doğanşehir: Hava parçalı bulutlu; en düşük sıcaklık 16°C, en yüksek sıcaklık 33°C.

Hekimhan: Hava sıcak; en düşük sıcaklık 19°C, en yüksek sıcaklık 35°C.

Kale: Hava sıcak; en düşük sıcaklık 22°C, en yüksek sıcaklık 36°C.

Kuluncak: Hava parçalı bulutlu; en düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 34°C.

Pütürge: Hava sıcak; en düşük sıcaklık 21°C, en yüksek sıcaklık 36°C.

Yazıhan: Hava sıcak; en düşük sıcaklık 22°C, en yüksek sıcaklık 37°C.

Yeşilyurt: Hava parçalı bulutlu; en düşük sıcaklık 20°C, en yüksek sıcaklık 35°C.