Sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla belirlenmiş nöbetçi eczanelerin adres, telefon ve lokasyon bilgileri şu şekildedir:

Merkez Nöbetçi Eczaneler:

Damla Eczanesi

Adres: Müjde Hastanesi Yanı

Telefon: 0422 324 91 05

Çalışma Saati: 24 Saat Açık

Nisa Eczanesi

Adres: Sarıcıoğlu Mah. Taştepe Cad. Çarşamba Pazarı Sokağı Sonu

Telefon: 0422 321 11 14

Çalışma Saati: 24 Saat Açık

Yağmur Eczanesi

Adres: SSK Kavşağı, Eski Sigorta Hastanesi (Yeni Yeşilyurt Belediyesi) Yanı

Telefon: 0422 211 05 88

Çalışma Saati: 24 Saat Açık

Fahri Kayahan Eczanesi

Adres: Özalper Mahallesi Gülümser Caddesi No: 77/C (Fahri Kayahan İl Sağlık Müd. Arkası, Özalper Donas Yanı)

Telefon: 0533 583 96 94

Çalışma Saati: 24 Saat Açık

Eski Malatya Nöbetçi Eczaneler

Aksu Eczanesi

Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. No: 15/B (Battalgazi Semt Polikliniği Karşısı, Battalgazi / Malatya)

Battalgazi, Yeşilyurt ve Eski Malatya’da 11 Ağustos Salı Hangi Eczaneler Nöbetçi?
Battalgazi, Yeşilyurt ve Eski Malatya’da 11 Ağustos Salı Hangi Eczaneler Nöbetçi?
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Telefon: 0506 443 34 44

Çalışma Saati: 24 Saat Açık

Önemli Hatırlatma: Acil durumlarda eczaneye gitmeden önce telefonla iletişime geçerek teyit almanız önerilir.

Muhabir: Samet Aktaş