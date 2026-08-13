Sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla belirlenmiş nöbetçi eczanelerin adres, telefon ve lokasyon bilgileri şu şekildedir:
Merkez Nöbetçi Eczaneler:
Damla Eczanesi
Adres: Müjde Hastanesi Yanı
Telefon: 0422 324 91 05
Çalışma Saati: 24 Saat Açık
Nisa Eczanesi
Adres: Sarıcıoğlu Mah. Taştepe Cad. Çarşamba Pazarı Sokağı Sonu
Telefon: 0422 321 11 14
Çalışma Saati: 24 Saat Açık
Yağmur Eczanesi
Adres: SSK Kavşağı, Eski Sigorta Hastanesi (Yeni Yeşilyurt Belediyesi) Yanı
Telefon: 0422 211 05 88
Çalışma Saati: 24 Saat Açık
Fahri Kayahan Eczanesi
Adres: Özalper Mahallesi Gülümser Caddesi No: 77/C (Fahri Kayahan İl Sağlık Müd. Arkası, Özalper Donas Yanı)
Telefon: 0533 583 96 94
Çalışma Saati: 24 Saat Açık
Eski Malatya Nöbetçi Eczaneler
Aksu Eczanesi
Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. No: 15/B (Battalgazi Semt Polikliniği Karşısı, Battalgazi / Malatya)
Telefon: 0506 443 34 44
Çalışma Saati: 24 Saat Açık
Önemli Hatırlatma: Acil durumlarda eczaneye gitmeden önce telefonla iletişime geçerek teyit almanız önerilir.