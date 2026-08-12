Bakan Göktaş, bir dizi ziyaret için Malatya’da, "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası" programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Bakan Göktaş, programda yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye sadece bölgemiz için değil, sizin torunlarınız daha huzurlu bir Türkiye'de büyüsün diye ve güçlü Türkiye'nin teminatı olması için var" ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, şehit aileleri ve gazilerle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Türkiye genelinde "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası"nın 22’ncisini Malatya'da düzenlediklerini kaydeden Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şehitlerin emanetlerine sahip çıkmak için her zaman onların yanında olduklarını söyledi. Toprak bütünlüğüne, bayrağa, ülkenin birlik ve beraberliğini kasteden çok badireler atlatıldığını vurgulayan Göktaş, "Bunların her birini nasıl atlattık? Şehitlerimizin kahramanlıkları sayesinde atlattık. Gazilerimizin fedakarlıklarıyla, şehit annelerimizin babalarının dualarıyla atlattık. Sizler olmasanız bugün burada bizler olmazdık" dedi.

Bakan Göktaş yaptığı konuşmada, ocak ayından bu yana 90 binden fazla şehit yakını ve gaziyi ziyaret ettiklerini belirtti.

"Sosyal Medyada Çok Yoğun Dezenformasyon Var"

"Terörsüz Türkiye" ile yeni bir sürecin başladığını işaret eden Göktaş, "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası’nda özellikle şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya gelip onların sorularını cevaplıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bilgi kirliliği var. Sosyal medyada çok yoğun dezenformasyon var. Ailelerimizi provoke etmek ve onları üzmek için çok fazla bilgi kirliliği dolaşıyor. Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz. Bir bakan olarak doğru bilgiyi doğru zamanda sizlere ilk ağızdan iletmek için buradayım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçmişte de benzer bir süreç yaşandı. Maalesef o dönemde FETÖ başta olmak üzere emperyalist güçler bu süreci baltalamak için var gücüyle çalıştı" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, sadece ülke içindeki teröristlerle mücadele edilmediğini, sınır ötesinde de mücadeleler verildiğinin altını çizerek, "Kuzey Irak'ta, Suriye'de şehitler verdik. Biliyorsunuz hemen yanı başımızda bir terör devleti kurmak istendi. Onları silahlandırdılar ve o silahlarla bizim ülkemizin egemenliğine, gücüne kastetmek istediler. Biz artık bunlara fırsat vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Göktaş, Terörsüz Türkiye sürecindeki dezenformasyonlara da dikkati çekerek, "Burada bir af yok. Geçen sene sizleri çok provoke etmediler mi? Çok yalan bilgi dolaşmadı mı? Bugün geldiğimiz sürece öyle bir süreç var mı? Yok. Çünkü devlet güçlü" diye konuştu.

"Türkiye'nin Güçlü Devlet Olduğunu Dünyaya Gösterdik"

Bugün bütün dünyaya mesaj veren bir Türkiye olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Terörsüz Türkiye’ sadece bölgemiz için değil, sizin torunlarınız daha huzurlu bir Türkiye'de büyüsün diye ve güçlü Türkiye'nin teminatı olması için var. Biz bu süreçte, Türkiye'nin ne kadar önemli, büyük ve bölgesi için ne kadar kararlı bir yer olduğunu ve güçlü devlet olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdik" dedi.

Göktaş, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel selamını getirdiğini ve kendisinin şehit aileleri ve gazilerle görüşmesi için görevlendirildiğini söyledi. Şehit aileleri ve gazilerin her zaman başlarının üzerinde yeri olduğunu aktaran Göktaş, "Görüyoruz, bazıları sadece provokasyon kapsamında sizlerin yanına geliyor. Bizler, hem gönülden hem kalpten yanınızdayız. Bunu sizler de çok iyi görüyorsunuz. Bütün o zorluklara rağmen her daim devletimizin yanındasınız" şeklinde konuştu.



"Şehitlerimizin Aziz Hatıralarına Sahip Çıkan Çalışmalar Yürütmeye Devam Ediyoruz"

Bakan Göktaş, şehit yakınları ve gazilere yönelik önemli bir düzenlemeyi de hayata geçirdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Başka anneler babalar ağlamasın diye bu mücadeleyi yürütüyoruz. Terörle mücadelede yaralanmış ancak malul sayılmayan 23 bin gazimiz vardı. Onlara da artık hamdolsun bir gazilik hakkı verdik. 40 yıldır beklenen bir süreçti. Ama bunun asla bir pazarlık veya bir şey karşılığı olmadığını özellikle söylemek istiyorum. Bizler şehitlerimizin haklarını savunan, sosyal haklarını güçlendiren ama aynı zamanda itibarını koruyan, şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkan pek çok çalışmalar yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz."

Bakan Göktaş, birlik beraberliğin olduğu, bir daha silahların sesinin çıkmadığı, çocukların geleceğe güvenle baktığı, ailelerin birlikte olduğu bir Türkiye'yi kurmak istediklerini söyledi.

"Bu Terör Maalesef Aileleri Parçaladı"

Güçlü Türkiye’nin ancak güçlü ailelerle mümkün olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bu terör maalesef aileleri parçaladı. Evlatları babasız bıraktı, annelerin yüreğine ateş düşürdü. Biz artık bir daha bunlar olmasın diyoruz. Bütün gayretimiz ve artık ailelerin yüzü gülsün, yatırımlarımızı evlatlarımıza yapalım. Bizler sizlerin her daim yanınızdayız" diye konuştu.