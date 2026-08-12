Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı olağan toplantısı, bugün Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan başkanlığında yapıldı. Toplantının öne çıkan maddelerinden biri, Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi’ndeki alanı kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği oldu.



Çamurlu Mahallesi'ndeki Parsel Yeniden Düzenlendi

Gündemin 9. maddesinde, Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi 4690 ada 2 numaralı parsel ve çevresine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu meclis heyetine sunuldu. Okunan raporda, söz konusu alanın daha önce Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.10.2024 tarih ve 433 sayılı kararıyla "Sosyal Tesis ve Park Alanı" fonksiyonundan "Konut Alanı" fonksiyonuna dönüştürüldüğü hatırlatıldı.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereğince kaldırılan sosyal alanlara eşdeğer yeni bir alan ayrılması gerektiği vurgulanarak, 4690 ada 2 numaralı parselin güneyinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından iskan alanı ilan edilen bölgede imar planı çalışması yapıldığı aktarıldı.





Kamu Hizmeti ve Spor Alanı İhtiyacı Karşılanacak

Yapılan teknik incelemeler doğrultusunda, mevzuat hükümlerine uygun olarak eşdeğer alan planlamasının yanı sıra bölgedeki "Kamu Hizmet Alanı" ve "Spor Alanı" ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilgili müdürlüklerin talepleri doğrultusunda bütüncül bir imar düzenlemesine gidildiği ifade edildi. Hazırlanan komisyon raporu, Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan yönetiminde meclis üyelerinin oylamasına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.