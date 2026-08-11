Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki ulaşım kalitesini artırmak ve altyapı süreçleri nedeniyle bozulan yolları konforlu hale getirmek amacıyla saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların günlük ulaşımda mağduriyet yaşamaması adına yürütülen planlama kapsamında, bölgede deformasyona uğrayan güzergâhlarda kapsamlı bir yenileme hamlesi başlatıldı.

Battalgazi Mahallesi’nde Sıcak Asfalt Serimi

Altyapı kurumlarının yürüttüğü kazı ve düzenleme çalışmaları sonrasında zemin bütünü bozulan Battalgazi Mahallesi yollarında öncelikli olarak zemin iyileştirme ve kaldırım düzenleme süreçleri tamamlandı. Hazırlıkların bitirilmesiyle birlikte Fen İşleri ekipleri bölgede sıcak asfalt serimine geçti. Yapılan bu müdahale ile mahalle içi ulaşımı zorlaştıran olumsuzluklar ortadan kaldırılarak yollar yeniden güvenli ve elverişli hale getirildi.

Karakaşçiftliği Mahallesi’nde Sathi Asfalt Hamlesi

Saha ekiplerinin bir diğer adresi ise Karakaşçiftliği Mahallesi oldu. Güzergâh genelinde zemin hazırlıklarını titizlikle tamamlayan ekipler, bölgede sathi asfalt serim çalışmasını hayata geçirdi. İki ayrı mahallede yürütülen farklı teknik uygulamalarla birlikte mahalle sakinlerinin ulaşım şartları belirgin şekilde iyileştirilirken, yol ağının kullanım ömrü de uzatıldı.

Battalgazi Belediyesi yetkilileri, ilçe genelinde tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda bakım, onarım ve yol yapım çalışmalarının belirlenen program dâhilinde devam edeceğini bildirdi.