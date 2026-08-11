Yeşilyurt Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı birinci birleşimi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit başkanlığında gerçekleştirildi. Yerel yönetimin birim bütçelerini yeniden şekillendiren toplantıda, ödenek aktarılmasına ilişkin gündem maddesi meclis damgasını vurdu.

65 milyon TL’lik ödenek birimler arası yer değiştirdi

Meclis gündeminin 2’nci maddesinde yer alan bütçe revizyonu talebi kapsamında, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesine dayanarak birimler arası ödenek aktarımı yapılması masaya yatırıldı.

Yapılan düzenlemeyle; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 2026 mali bütçe yılında ödeneği yetersiz kalan “06.05.90.01 Diğer Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri” bütçe kalemine kaynak aktarılması sağlandı.

Kaynak hangi birimden sağlandı?

Söz konusu 65 milyon TL’lik bütçe ihtiyacı, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2026 mali bütçesinde ödeneği fazla olduğu değerlendirilen “06.05.70.04 Sosyal Tesis Yapım Giderleri” bütçe kaleminden karşılandı. Sosyal tesis yapım harcamalarından kaydırılan toplam 65.000.000,00 TL’lik ödenek, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesine aktarıldı.

Mecliste oylanarak kabul edildi

Fen İşleri bütçesinden İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne 65 milyon TL’lik kaynağın aktarılmasını öngören bütçe revizyon maddesi, meclis heyetinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda ilgili gündem maddesi oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.