Malatya’da kayısı hasadının yüksek kesimler dışında ova bölgelerinde büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Mehmet İnal, üreticilerin artan girdi maliyetleri ve düşük ürün fiyatları nedeniyle zor günler geçirdiğini vurguladı.

"Üretici Borç Ödeme Döneminde Çaresiz Kaldı"

Hasat döneminin geride kalmasıyla birlikte işçilik, gübre ve ilaç gibi ağır masrafların ödeme gününün geldiğini hatırlatan İnal, mevcut piyasa fiyatlarının çiftçiyi mağdur ettiğini söyledi. İnal

"Üreticilerimiz şu anda işçi, gübre ve ilaç giderlerini ödeme dönemine girdi. Ancak ürün fiyatlarının geçen yıllara oranla oldukça düşük seviyelerde seyretmesi çiftçimizi zor durumda bırakıyor. Üreticimizin gece gündüz verdiği emeğin karşılığını alabilmesi şarttır"

diye konuştu.

"TMO Piyasa Düzenleyici Olarak Devreye Girmeli"

Kayısı üreticisinin yaşadığı finansal sıkıntıların aşılması için yetkili kurumların acil adım atması gerektiğini belirten İnal, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) çağrıda bulundu.

İnal, TMO’nun piyasaya müdahale alımı yapmasının şart olduğunu belirterek,

"Üreticimizin kayısısını hak ettiği fiyattan değerlendirebilmesi için TMO’nun bir an önce taban fiyat açıklayarak alım yapması büyük önem taşıyor. Emeğimizin zayi olmaması adına gerekli adımların atılmasını bekliyoruz"

ifadelerini kullandı.