Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son hava tahmin raporlarına göre, Malatya ve çevresinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kent genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, ilçeler arasındaki hava olayları ve sıcaklık farkları dikkat çekiyor.

10 İlçede Gök Gürültülü Sağanak ve Rüzgar Alarmı

Açıklanan verilere göre; Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Adıyaman'ın komşu kesimleriyle birlikte Malatya'nın kuzey, batı ve güney aksında yer alan ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.

Rüzgarın kent genelinde değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette; Malatya çevrelerinde ise zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. Yetkililer, yağış ve kuvvetli rüzgar beklenen bölgelerde yaşanabilecek ani olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını bildirdi.

Merkez ve Çevresinde Sıcaklık 37 Dereceye Ulaşıyor

Yağış uyarılarının aksine Malatya merkez, Battalgazi, Kale ve Yazıhan hatlarında ise yağış beklenmiyor. Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bu bölgelerde termometreler 37 dereceye kadar tırmanarak günün en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşacak.

Malatya İlçe İlçe Hava Durumu Listesi

Parçalı Bulutlu ve Sıcak Geçecek İlçeler:

Merkez: Parçalı bulutlu / 34°C

Parçalı bulutlu / Battalgazi: Parçalı bulutlu / 35°C

Parçalı bulutlu / Kale: Parçalı bulutlu / 35°C

Parçalı bulutlu / Yazıhan: Parçalı bulutlu / 37°C

Sağanak Yağışlı ve Rüzgarlı Geçecek İlçeler:

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / Darende: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / 37°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / 35°C