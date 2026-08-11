Fırat EDAŞ tarafından duyurulan program doğrultusunda, kesintiden etkilenecek olan ilçeler, saat aralıkları ve mahallelerin tam listesi netleşti.
11 Ağustos Malatya Elektrik Kesintisi Listesi
Kesinti yaşanacak bölgeler ve saat bilgileri şu şekildedir:
Battalgazi İlçesi Kesinti Detayları
- Bahri Mah. | 14:00 - 16:00
- Merdivenler Mah. | 14:00 - 16:00
- Meydancık Mah. | 14:00 - 16:00
- Karakaşçiftliğiköyü Mah. | 09:00 - 16:00
- Çolakoğlu Mah. | 09:00 - 16:00
- Kadıçayırı Mah. | 09:00 - 16:00
Kale İlçesi Kesinti Detayları
- Darıpınar Mah. | 10:00 - 14:00 ve 14:00 - 16:00
- Kıyıcak Mah. | 14:00 - 16:00
Doğanşehir İlçesi Kesinti Detayları
- Gövdeli Mah. | 09:00 - 17:00
- Kapidere Mah. | 09:00 - 17:00
- Bıçakçı Mah. | 09:00 - 17:00
- Kurucaova Mah. | 09:00 - 17:00
- Güzelköy Mah. | 09:00 - 17:00
- Reşadiye Mah. | 09:00 - 17:00
Akçadağ İlçesi Kesinti Detayları
- Keller Mah. | 09:00 - 16:00
- Yaylımlı Mah. | 09:00 - 16:00
- Aktepe Mah. | 09:00 - 16:00
- Büyükçimiş Mah. | 09:00 - 16:00
- Hançerli Mah. | 09:00 - 16:00
- İkinciler Mah. | 09:00 - 16:00
Yeşilyurt İlçesi Kesinti Detayları
- Şahnahan Mah. | 09:00 - 17:00
- Bindal Mah. | 09:00 - 17:00
- Özal Mah. | 09:00 - 17:00
- Bahçebaşı Mah. | 09:00 - 17:00
- Su Mah. | 09:00 - 17:00
Yetkililerden Uyarı
Planlanan çalışmaların öngörülen süreden daha erken bitmesi durumunda elektrikler ilan edilen saatten önce verilebilir. Elektrikli cihazlarınızın olası voltaj dalgalanmalarından etkilenmemesi için kesinti saatlerinde prizden çekilmesi önerilir.