Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu verilerine ve Kur'an-ı Kerim esaslarına göre, yakın çevre ve akrabalarla yapılan maddi ilişkilerde dikkat edilmesi gereken temel hususlar şunlardır:

Ticaret Yapmak Dinen Caizdir: İslam'da akrabayla alışveriş yapmak, ortaklık kurmak veya ticaret yürütmek esasen caizdir ve helaldir.

İslam'da akrabayla alışveriş yapmak, ortaklık kurmak veya ticaret yürütmek esasen caizdir ve helaldir. Borcu Yazıyla Kayıt Altına Almak Şarttır: Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti olan Bakara Suresi 282. ayette (Müdâyene Ayeti), akraba dahi olsa yapılan borç ve alışverişlerin mutlaka yazılıp şahitler huzurunda kayıt altına alınması emredilmiştir.

Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti olan Bakara Suresi 282. ayette (Müdâyene Ayeti), akraba dahi olsa yapılan borç ve alışverişlerin mutlaka yazılıp şahitler huzurunda kayıt altına alınması emredilmiştir. "Nasıl Olsa Akrabadır" Dalgınlığı Kul Hakkıdır: Akrabalık bağlarına güvenerek borcu geciktirmek, işi aksatmak veya hakkını tam ödememek dinimizde kul hakkı ihlali sayılır.

Akrabalık bağlarına güvenerek borcu geciktirmek, işi aksatmak veya hakkını tam ödememek dinimizde kul hakkı ihlali sayılır. Sıla-i Rahimi Koruma İlkesi: Eğer yapılan ticaret veya borç ilişkisi akrabalık bağlarının kopmasına (kırgınlığa) sebep olacaksa, fıkıh alimleri bu tür riskli ticari ortaklıklardan uzak durulmasını tavsiye etmiştir.

11 Ağustos 2026 Malatya Güncel Ezan Vakitleri Listesi

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bugün (11 Ağustos Salı) Malatya için güncel namaz saatleri sırasıyla şu şekildedir:

İmsak: 03:57

03:57 Güneş: 05:30

05:30 Öğle: 12:37

12:37 İkindi: 16:25

16:25 Akşam: 19:34

19:34 Yatsı: 21:00

Busabah Medya ailesi olarak tüm Malatyalı hemşehrilerimize hakkaniyetli, huzurlu ve bereketli bir salı günü dileriz