12 Ağustos 2026 tarihi, gökyüzünde nadir görülen üç ayrı astronomi olayının eş zamanlı yaşanmasına sahne olacak. Dünya genelinde merakla beklenen gelişmeler kapsamında tam Güneş tutulması, Perseid meteor yağmuru zirvesi ve altı gezegenin hizalanması aynı güne denk gelecek. Astronomi meraklılarının ilgisini çeken bu doğa olaylarının bir kısmı Türkiye sınırları içerisinden de çıplak gözle gözlemlenebilecek.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENMEYECEK

Yılın tek tam Güneş tutulması Grönland, İzlanda, Kuzey Rusya ve İspanya hatları üzerinden adım adım takip edilebilecek. Ancak tutulmanın yaşanacağı saatlerin Türkiye'deki Güneş batımına rastlaması sebebiyle bu olay ülke sınırları içerisinden izlenemeyecek.

PERSEİD METEOR YAĞMURU ZİRVE YAPACAK

Her yıl ağustos ayında tekrarlanan Perseid meteor yağmuru, 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece en yoğun dönemine ulaşarak zirve yapacak. Ay’ın Yeni Ay evresinde bulunması sebebiyle gece saatlerinde gökyüzü oldukça karanlık bir yapıya bürünecek. Bu durum gözlem kalitesini artırırken, ışık kirliliğinden uzak alanlarda bulunan vatandaşlar gece yarısından itibaren saatte onlarca meteorun geçişini çıplak gözle rahatça takip edebilecek.

ALTI GEZEGEN DOĞU UFKUNDA HİZALANACAK

Aynı gecenin ilerleyen saatlerinde, sabaha karşı gün doğumundan önceki zaman diliminde Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gökyüzünde aynı anda sıralanacak. Gezegen geçidi şeklinde adlandırılan bu özel dizilimde Jüpiter, Venüs, Mars ve Merkür doğu ufkunda doğrudan çıplak gözle görülebilecek. Işığı daha sönük kalan Uranüs ve Neptün’ün tespiti için ise gökyüzü gözlemcilerinin teleskop veya dürbün gibi optik donanımlardan faydalanması gerekecek.