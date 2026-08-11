Ulaşım ağları, tıpkı vücudumuzdaki damarlar gibi şehirleri ve insanları birbirine bağlayan hayati bir işleve sahip. Bu damarlarda akan trafiğin kesintisiz ve her şeyden önemlisi güvenli olması, hepimizin ortak derdi. Büyüyen şehirler, artan araç sayıları ve değişen yaşam koşulları, yollardaki kuralların da yerinde saymamasını gerektiriyor. Yetkililer, sürücü koltuğunda oturanların fiziksel ve zihinsel olarak yola çıkmaya tam manasıyla hazır olup olmadığını kontrol altına almak için yeni bir sistem kuruyor. Malatya'nın tarımdan sanayiye uzanan hareketli yapısı içinde, her gün yolları arşınlayan binlerce kişiyi kapsayacak bu güncellemeler kapıya dayanmış durumda. Özellikle yıllarını yollara vermiş deneyimli şoförlerin hayatında yeni bir sayfa açılmak üzere.

Yaş İlerledikçe Artan Sağlık Denetimleri

İnsanoğlu zamana meydan okuyamıyor; yıllar ilerledikçe görme yetisi zayıflıyor, hareketler bir parça ağırlaşıyor. Malatya'nın yoğun trafiğinde ya da uzun dağ yollarında, saniyelik bir gecikmenin bile telafisi zor sonuçları doğabiliyor. Bu yalın gerçeği temel alan taslağa göre, 65 yaşını dolduran vatandaşların ehliyetleri eskisi gibi cebinde sonsuza kadar kalmayacak. Trafiğe çıkabilmeleri için artık her üç senede bir hastane yollarını tutup sağlıklı olduklarını belgelemeleri mecburi tutulacak. 80 yaşını aşmış ulu çınarlarımız için ise durum daha hassas; onların direksiyonda kalabilmesi her iki yılda bir yenilenecek sağlık raporlarına bağlanıyor.

Ticari Araçlarda Sınırlar Belirleniyor

Sadece şahsi kullanım değil, Malatya'da ticari maksatla direksiyon sallayanlar için de kurallar netleşiyor. Tonlarca kayısıyı taşıyan kamyonların ya da yolcu otobüslerinin emanet edileceği kişilerin en az 26 yaşında olması kuralı esnemiyor. Mesleğin ustalık çağını geride bırakanlar için ise normal şartlarda uygulanan 66 yaş tavan sınırı herkesin malumuydu. Yılların şoförleri bu yaşa bastığında ekmek teknelerine veda etmek zorunda kalıyordu.

Bakanlığın Aldığı Geçici Önlemler

Geçtiğimiz aralık ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sektördeki eleman sıkıntısını hafifletmek adına esnek bir adım attı ve bu yaş tavanını geçici bir süre için 69'a kadar çekti. Fakat bu rakam kesin bir sınır; 69 yaşından gün aldığınız an ticari plaka ile yola çıkmanız yasaklanıyor. Tüm bu yaş şartlarının ötesinde, mesleki yeterlilik belgelerinin araçta bulunması zorunluluğu tavizsiz bir şekilde devam ediyor. Bu sürecin ne zaman tam olarak hayata geçeceği ise merakla bekleniyor.