Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Malatya-Kayseri kara yolu üzerindeki Akçadağ ilçesi Sultansuyu TİGEM mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Malatya istikametine giden otomobil ile tali yoldan ana yola çıkan bir otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

Akçadağ’da Iki Otomobil Çarpıştı 8 Kişi Hastanelik Oldu (2) Malatyahaber

İhbar üzerine bölgeye sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA