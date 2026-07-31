Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi Şehit Sami Kıbrız Caddesi üzerinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çilesiz’de Pikap Ile Otomobil Çarpıştı 3 Yaralı (1) Malatyahaber

Darende Ayvalı’da çöp depolama alanı yandı: Alevler geceyi aydınlattı
Darende Ayvalı’da çöp depolama alanı yandı: Alevler geceyi aydınlattı
İçeriği Görüntüle

Kaza nedeniyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, trafik polisleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MHA