Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi Şehit Sami Kıbrız Caddesi üzerinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, trafik polisleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.