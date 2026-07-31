Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 2. Bölge mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi 2. Bölge mevkiinde meydana geldi. Hafif ticari araç ile bir yol yardım kamyonetinin çarpışması sonucu yaşanan kazada çok sayıda kişi yaralandı.

İtfaiye Ekiplerinden Hızlı Müdahale

Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaralılara müdahale ederek çalışma gerçekleştirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Detayların netleşmesi bekleniyor.