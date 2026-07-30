Pazar ile market alışverişlerinde üzüm alırken çoğu kişi doğrudan tanelerin rengini ve büyüklüğünü inceliyor. Uzmanlar ise ürünün gerçekten taze olup olmadığını anlamanın en güvenilir yolunun salkımın sap kısmına bakmak olduğunu belirtiyor. Taze bir salkım üzümde sapın mutlaka yeşil ve canlı görünmesi, tanelerin de salkıma sıkıca tutunması gerekiyor.

Kurumuş veya kahverengiye dönmüş saplar, meyvenin hasat edildikten sonra uzun süre beklediğini gösteriyor.

SAPIN ESNEKLİĞİ VE MAT TABAKA

Salkım sapının yeşil görünmesinin yanı sıra esnekliğini koruması da büyük bir gösterge sayılıyor. Parmaklar arasında kolayca kırılan ya da tamamen kuruyan saplar, ürünün tazeliğinin azaldığını kanıtlıyor. Ayrıca tanelerin dolgun ve sert olması kaliteyi doğrudan etkiliyor. Ezilmeyen yapılar ise meyvenin canlılığını koruduğunu yansıtıyor. Üzümün kabuğunda yer alan ince, mat beyaz tabakanın silinmemesi meyvenin kalitesini doğruluyor. Bu doğal koruyucu tabaka meyveyi dış etkenlerden korurken, ürünün fazla elle temas etmediğini açıkça ortaya koyuyor.

YALNIZCA RENGE ALDANMAYIN

Tanelerin rengi tek başına tazelik hakkında kesin bir bilgi vermiyor. Doğal olgunlaşma sürecinde siyah, kırmızı ya da yeşil üzüm çeşitleri birbirinden farklı tonlara bürünüyor. Seçim yaparken yalnızca renk skalasını değil; sapın canlılığını, tanelerin salkıma sıkı şekilde bağlı kalmasını ve genel görünümü birlikte değerlendirmek gerekiyor.

Alışveriş sırasında ezilmiş ya da küflenme belirtisi gösteren tanelerin bulunduğu salkımları almamak gerekiyor. Sağlam saplı ve dolgun taneli üzümler evde daha uzun süre dayanıyor, aynı zamanda lezzetini çok daha iyi muhafaza ediyor.