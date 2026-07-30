6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Malatya’da yürütülen dev ihya ve inşa çalışmaları, kentin idari yapısını da kökten değiştirmeye hazırlanıyor. Depremzede vatandaşların güvenli konutlara yerleştiği devasa yeni yerleşim alanları, büyüklükleriyle Türkiye’deki birçok ilçeyi geride bırakıyor. Bu bölgelerin başında gelen Bahçebaşı için ise gündemi sarsacak bir iddia konuşuluyor.

Malatya’nın İlçe Sayısı 15'e mi Yükseliyor?

Mevcut durumda Battalgazi ilçesine bağlı bir mahalle statüsünde bulunan Bahçebaşı, dev konut projeleriyle adeta yeni bir şehre dönüştü. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yaptığı son açıklamada kentin geleceğine yön verecek dev hamleyi duyurdu.

Başkan Er, Malatya’nın mevcut 13 ilçesine ek olarak 2 yeni ilçenin daha kurulacağını ve toplam ilçe sayısının 15’e çıkarılmasının planlandığını belirtti.

Hangi Bölgeler İlçe Olacak?

Başkan Sami Er’in işaret ettiği iki kritik bölge öne çıkıyor:

İkizce Mahallesi (Malatya’nın 14'üncü ilçesi olması hedefleniyor)

Bahçebaşı (Orduzu) Bölgesi (Malatya'nın 15’inci ilçesi olmaya aday)

Bahçebaşı Bölgesinde Son Durum: Dev Altyapı ve Nüfus Patlaması

Depremin ardından hızla yükselen Bahçebaşı bölgesinde yaşam başladı. Bölgedeki hareketlilik ve altyapı yatırımları şu noktalarda yoğunlaşıyor:

11 Binden Fazla Konut: Bölgede inşa edilen 11 binin üzerindeki konuta depremzede aileler etap etap yerleşmeye devam ediyor.

50 Bini Aşan Nüfus Beklentisi: Konutların tamamıyla dolmasıyla birlikte Bahçebaşı’nın nüfusunun 50 binin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Ulaşımda Dev Adım: Bölgenin artan araç ve yaya trafiğini rahatlatmak amacıyla dev bir köprülü kavşak inşası hızla sürüyor.

İkizce ve Bahçebaşı Yasal Olarak İlçe Şartlarını Taşıyor mu?

Bir bölgenin mahalle statüsünden ilçe statüsüne geçebilmesi için belirli nüfus, coğrafi konum ve altyapı yeterliliklerine sahip olması gerekiyor.

Daha önce 14’üncü ilçe olacağı açıklanan ve 200 bine yakın nüfus barındırması beklenen İkizce bölgesinin ardından, Bahçebaşı’nın da 50 bini aşan nüfusuyla ilçe olma potansiyeli olduğu değerlendiriliyor. Yasal süreçlerin ve Meclis düzenlemelerinin nasıl ilerleyeceği ise önümüzdeki aylarda veya yıllarda netlik kazanacak.

Bahçebaşı şu an hangi ilçeye bağlı?

Bahçebaşı, idari olarak Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı bir mahalle.

Bahçebaşı ilçe oldu mu?

Henüz resmi olarak ilçe statüsü kazanmadı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, bölgenin ileride yeni bir ilçe yapılması yönünde çalışmaların ve planlamaların bulunduğunu açıkladı.

Bahçebaşı'nda kaç konut var?

Deprem sonrası süreçte bölgede 11 binden fazla konut inşa edildi ve hak sahipleri yerleşmeye başladı.