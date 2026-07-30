Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin temmuz ayı son birleşiminde, Yeşilyurt ilçesindeki rezerv yapı alanlarında mülkiyet devirlerine ilişkin hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Kararla birlikte, hak sahiplerinin uzun süredir takip ettiği tapu tescil ve devir süreçleri resmiyet kazandı.

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında alınan karar; Yeşilyurt ilçesine bağlı Fatih ve Kuşdoğan mahallelerinde yer alan, afet dönüşüm projelerinde kullanılmak amacıyla daha önce bedelsiz olarak Malatya Büyükşehir Belediyesine devredilen taşınmazları kapsıyor.

Vefat Eden Hak Sahiplerinin Tapuları Mirasçılarına Geçiyor

Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda, daha önce tapu devri kararı alınan ancak işlemler tamamlanamadan hayatını kaybeden hak sahiplerinin durumu netleştirildi. Varislerin mirasçılık belgeleriyle yaptıkları başvuruları değerlendiren meclis, taşınmazların yasal mirasçılara payları oranında devredilmesini kararlaştırdı.

Mirasçılarına devri onaylanan taşınmazlar ve hak sahipleri:

Kuşdoğan Mahallesi 196 ada 3 parsel: Hak sahibi Mehmet Satılmış’ın hisseleri yasal mirasçılarına,

Hak sahibi Mehmet Satılmış’ın hisseleri yasal mirasçılarına, Kuşdoğan Mahallesi 244 ada 1 parsel: Hak sahibi Ali Taştan’ın taşınmazı yasal mirasçılarına,

Hak sahibi Ali Taştan’ın taşınmazı yasal mirasçılarına, Fatih Mahallesi 184 ada 5 parsel: Hak sahibi Hanım Deveci’nin taşınmazı ise mirasçısı Meryem Apo’ya,

mirasçılık belgesindeki pay oranları doğrultusunda resmi olarak devredilecek.

Peşin Ödeme Yapan Hak Sahiplerine Resmi Tapu Teslimi

Mecliste kabul edilen raporda ayrıca, satış bedellerini peşin ödeyen vatandaşların tapu ferağ (resmi tapu devri) işlemlerinin tamamlanması da uygun bulundu.

Tapu ferağ işlemleri gerçekleştirilecek taşınmazlar:

Fatih Mahallesi 203 ada 10 parsel: Yaklaşık 2 milyon 8 bin TL satış bedelini ödeyen hak sahibi Abuzer Gündüz ,

Yaklaşık satış bedelini ödeyen hak sahibi , Fatih Mahallesi 197 ada 4 parsel: Yaklaşık 1 milyon 1 bin 760 TL satış bedelini belediyeye yatıran hak sahibi Şükrü Gündüz,

ödemelerini tamamlamaları sebebiyle resmi tapu devir haklarını elde etmiş oldu.