Malatya’nın Darende ilçesi, hareketli ve korku dolu dakikalara sahne oldu. Yüksekten düşerek ağır şekilde yaralanan 22 yaşındaki H.C., kaldırıldığı hastanede yapılan ilk kritik müdahalenin ardından zaman kaybetmeden hava ambulansıyla Malatya merkeze sevk edildi.

Hava Ambulansı Kritik Sevk İçin Düğmeye Bastı

Edinilen bilgilere göre olay, Darende ilçesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple yüksekten düşerek yaralanan 22 yaşındaki H.C.’yi gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı genci olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki doktorların gerçekleştirdiği detaylı inceleme ve ilk müdahalenin ardından, gencin ileri tetkik ve tedavisi için tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Durumun aciliyeti üzerine Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede ilçeye intikal eden ambulans helikoptere bindirilen H.C., Malatya’ya sevk edilerek uzman ekiplerce tedavi altına alındı.

Genç H.C.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, güvenlik güçleri olayın meydana geliş nedeniyle ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.