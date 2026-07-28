Malatya’nın Darende ilçesinde sağlık hizmeti sunan Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’nde yönetim değişimi yaşandı. Psikiyatri Uzmanı Dr. Ömer Furkan Yılmaz, hastanenin yeni başhekimi olarak hasta kabulü ve idari çalışmalara başladı.

Eğitimini İstanbul ve Malatya'da Tamamladı

18 Nisan 1991 tarihinde Malatya’da dünyaya gelen Dr. Ömer Furkan Yılmaz, ilk, orta ve lise öğrenimini doğduğu şehirde tamamladı. Tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başarıyla bitiren Yılmaz, uzmanlık eğitimini ise İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda alarak Psikiyatri Uzmanı unvanını elde etti.

İdari Deneyimiyle Dikkat Çekiyor

Saha ve idarecilik tecrübesiyle bilinen Dr. Yılmaz, meslek hayatı boyunca kritik görevlerde bulundu. 2022-2024 yılları arasında Malatya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde iş yeri hekimi olarak çalışan Yılmaz, 2024-2026 yılları arasında ise Battalgazi Devlet Hastanesi’nde Başhekim Yardımcılığı görevini yürüttü.

Aynı zamanda Malatya Yeşilay Şube Başkan Yardımcılığı görevini de aktif olarak sürdüren Dr. Ömer Furkan Yılmaz, 28 Temmuz itibarıyla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ndeki yeni görevine adım attı.