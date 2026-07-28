Teknik ekibiyle birlikte sahaya inen Başkan Bozkurt, ilk olarak yapımı süren Millet Bahçesi proje alanında incelemelerde bulundu. Alandaki faaliyetleri yakından takip eden Bozkurt, çalışmaların geldiği aşama hakkında teknik heyetten bilgi aldı.

Hacılar Mahallesi’nde Ulaşım Altyapısı Güçlendiriliyor

Saha turları kapsamında daha sonra Hacılar Mahallesi'ne geçen Belediye Başkanı Alican Bozkurt, bölgede sürdürülen yol yapım çalışmalarını denetledi. Ulaşım altyapısını daha güçlü ve konforlu hale getirmek amacıyla yürütülen mesai hakkında görevli ekiplerden detaylı veriler topladı.

İlçedeki yatırımları bizzat yerinde takip eden Başkan Bozkurt, Darende'nin her noktasına kaliteli, planlı ve kalıcı hizmet ulaştırmak adına çalışmalarını büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.