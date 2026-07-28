Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Malatya Halk Eğitimi Merkezleri, yaz aylarında da kapılarını vatandaşlara açık tutuyor. Sıcak havalara ve tatil dönemine rağmen yoğun ilginin yaşandığı kurslarda; gençlerden yetişkinlere kadar her yaştan Malatyalı hem yeni beceriler kazanıyor hem de mesleki donanımlarını artırma imkanı buluyor.

31 Branşta Yüz Yüze Eğitim Devam Ediyor

Yaz döneminde aktif olarak devam eden kurslar; el sanatlarından bilişime, kişisel gelişimden mesleki eğitimlere kadar oldukça geniş bir yelpazede sunuluyor. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı derslerin öne çıktığı 31 yüz yüze eğitim sınıfında, kursiyerler usta öğreticiler eşliğinde pratik yapma fırsatı yakalıyor.

Başvurular e-Yaygın Üzerinden Kolayca Yapılabiliyor

Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar için başvuru kolaylığı da sağlanıyor. Yetkililer, e-Devlet entegrasyonuna sahip e-Yaygın sistemi üzerinden vatandaşların oturdukları yerden açık olan kursları inceleyebileceklerini ve saniyeler içinde ön başvuru yapabileceklerini belirtti. Yeterli talep oluşması durumunda talep edilen farklı branşlarda da yeni sınıfların açılması hedefleniyor.

Ağustos ayı boyunca sürecek olan yaz kurslarının ardından, Eylül ayı itibarıyla yeni dönem usta öğretici planlamaları tamamlanacak. Sonbahar dönemiyle birlikte Malatya genelinde çok daha kapsamlı ve geniş bir kurs kataloğunun vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor.