ÖSYM'nin ilan ettiği takvime göre 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanacak tercihler öncesinde hazırlanan veriler; kontenjan artışları, kamudaki kısıtlamalar ve sektörlerdeki daralmalar nedeniyle bazı lisans bölümlerinde mezunların iş bulma süresinin 20 ayı aştığını gösteriyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunun ardından milyonlarca öğrenci için kritik karar süreci başladı. Adaylar seçecekleri şehir ve üniversitelerin yanı sıra mezun olduktan sonra ne kadar sürede iş bulabileceklerini de değerlendirmeye aldı.

ÖSYM takvimine göre tercih işlemleri 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam edecek. Adaylar listelerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden iletebilecek.

Mezuniyet sonrası kayıtlı istihdama geçiş süresi en fazla uzayan bölümler ve ortalama bekleme süreleri şu şekilde sıralanıyor:

Hukuk (21,9 Ay): Son yıllardaki mezun artışı, avukatlık stajı sonrasında ve kamu kadrolarında rekabeti tırmandırarak ortalama bekleme süresini 21,9 aya çıkardı.

Maliye (20+ Ay): Özel sektör ile kamu alımlarındaki yoğun rekabet nedeniyle mezunların istihdama katılım süresi 20 ayı aşıyor.

Kamu Yönetimi (20+ Ay): Kontenjan fazlalığı ve kamudaki personel alım kısıtları sebebiyle mezunlar 20 aydan uzun süre iş arıyor.

Gazetecilik: Medya sektöründeki daralma ve dijital dönüşümün etkisiyle mezunların kendi alanında çalışma oranı yüzde 20 seviyelerine gerilerken, büyük çoğunluk farklı alanlara yöneliyor.

Sosyoloji (19+ Ay): Doğrudan mesleki unvan karşılığının kısıtlı olması nedeniyle ortalama iş bulma süresi 19 ayın üzerine tırmanıyor.

Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği (18 Ay): Dar bir uzmanlık alanına hitap etmesi ve kayıtlı istihdam oranının düşüklüğü sebebiyle iş arama süresi ortalama 18 ay olarak ölçülüyor.

Arkeoloji (16 Ay): Sınırlı kamu ve kültür-sanat istihdamı nedeniyle ortalama bekleme süresi 16 ayı buluyor.

Felsefe (16 Ay): Akademik kadro ve öğretmenlik dışındaki istihdam alanlarının darlığı sebebiyle mezunlar ortalama 16 ay iş aramak durumunda kalıyor.

İlahiyat / İslami Bilimler (12 Ay): Doğrudan SGK'lı kayıtlı istihdama geçiş oranlarının düşüklüğüne bağlı olarak ortalama işe girme süresi 12 ay hesaplanıyor.

Sosyal Yardım (9 Ay): Yükselen kontenjanlarla çoğalan mezun sayısı istihdamı zorlaştırırken, ortalama iş bulma süresi 9 ay civarında seyrediyor.