Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin maaş ve özlük haklarıyla ilgili gündemi sarsacak bir açıklamaya imza attı. Elektronik sistemdeki verilere göre özel okullarda görev yapan öğretmenlerin ortalama 40 bin lira civarında maaş aldığını ifade eden Bakan Tekin, Malatya dâhil 81 ilde mağduriyet yaşayan öğretmenlere kapıyı açtı. İllegal yapılar ve merdiven altı kurumlar dışındaki 12 bin 500 resmi özel okulu yakın takibe aldıklarını belirten Tekin, hak gaspına uğrayan öğretmenlerin doğrudan kendisine başvurabileceğini söyledi.

"40 Bin Lira Civarı Maaş Verisi Var"

Erzurum Öğretmenevi’nde düzenlenen değerlendirme toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, Türkiye genelindeki 12 bin 500 özel okuldaki duruma dikkat çekti. İllegal ve merdiven altı kurumların MEB sisteminde kaydı olmadığını hatırlatan Tekin, resmi özel okullardaki öğretmen haklarının yakın takipte olduğunu belirtti.

Maaş tartışmalarına nokta koyan Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

Biz hiçbir öğretmenin hak ettiği ücretin altında çalışmasına müsaade etmeyiz. Bizim elimizdeki veriler, elektronik ortamda özel okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın ortalama 40 bin lira civarında ücret aldığını gösteriyor. Eğer dediğiniz gibi asgari ücretin altında ya da insani olmayan koşullarda çalıştırılan arkadaşımız varsa bugün hemen bize başvursun. O okulla ilgili gereğini yapalım, hemen soruşturma açayım.

Malatya’daki Özel Okul Öğretmenleri İçin Kritik Çağrı

Son dönemde artan girdi maliyetleri ve ekonomik şartlar nedeniyle Malatya’daki özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin maaş ve özlük hakları da sık sık gündeme geliyordu. Bakan Tekin’in bu net çıkışı, Malatya’daki özel okul öğretmenleri için doğrudan bir şikâyet mercii ve güvence niteliği taşıyor. Hak gaspına uğradığını düşünen öğretmenlerin doğrudan bakanlık kanalları üzerinden başvuruda bulunabileceği vurgulandı.

Okullarda Temizlik ve Güvenlik Sorununa Düzenleme

Okullardaki temizlik ve güvenlik personeli ihtiyacına da değinen Bakan Tekin, kadrolu alım yapılmayacağını, sistemin hizmet satın alma yöntemiyle çözüleceğini ifade etti. Taşeron sisteminin kadroya geçmesinden sonra yaşanan aksaklıklara değinen Tekin, planlamayı şu sözlerle aktardı:

2015 yılına kadar okullarımızda temizlik ve güvenlik problemi yoktu. Kadroya geçildikten sonra devlet memuru statüsündeki kişilerle bu sorun çözülemiyor. Kadrolu almakla ilgili bir çalışmamız yok çünkü elimizde somut bir örnek var. 2027 bütçesinde, daha önce olduğu gibi okullarımızda temizlik ve güvenlik hizmeti satın almak üzere bir süreç içerisindeyiz.