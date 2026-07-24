CHP’deki iç tartışmaların ardından kurulan “Yeni Parti", siyaset kulislerini hareketlendirirken ilk çarpıcı değerlendirme CHP Malatya eski İl Başkanı Enver Kiraz’dan geldi. Busabah Medya’ya özel açıklamalarda bulunan Kiraz, Özgür Özel liderliğinde kurulan ve 44 milletvekiliyle yola çıkan Yeni Parti’ye ve kurucularına başarılar diledi. Türkiye demokrasisi için hem CHP’nin hem de Yeni Parti’nin önemli olduğunu vurguladı.

"CHP İçindeki Tartışmalı Görüntü Bölünmeyle Sonuçlandı"

CHP içerisinde uzun süredir devam eden iç tartışmaların bu noktaya gelmesinden üzüntü duyduğunu belirten Enver Kiraz, yaşanan süreci şu sözlerle aktardı:

Bugün itibarıyla Türkiye Demokrasi tarihine Yeni Parti adıyla yeni bir parti daha katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi uzun süredir kendi içinde tartışmalı bir görüntü çiziyordu. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ciddi bir sorun vardı ve bugün maalesef bizim çok istemediğimiz bir durum gerçekleşti. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmemesini ve yoluna bir bütün olarak devam etmesi gerektiğini hep düşünürken bugün Cumhuriyet Halk Partisi içinde yeni bir parti doğdu. Tabi tarihsel sürece baktığımızda, tarihsel süreçte bütün partiler aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden doğmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi aynı zamanda ana bir partidir. Ve bütün siyasi oluşumlar, bütün siyasi partiler Cumhuriyet Halk Partisi'nden doğmuştur. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir ve 1946'ya kadar tek parti olma özelliğini de korumuştur. Bu nedenle, parti içinde ayrılıp yine başka parti kuranlar da 1946'da çok partili sisteme geçilince de yine parti içindeki, parti milletvekilleri ayrılıp başka bir siyasi parti kurmuşlardı. Bugün de tabii onun örneklerden birisini yaşıyoruz. Yine Cumhuriyet Halk Partisi içinden çıkan bir parti olarak görüyoruz.

Özgür Özel Vurgusu ve Yeni Parti’ye Tebrik Mesajı

Yeni kurulan partide uzun yıllardır omuz omuza mücadele ettiği isimlerin yer aldığını belirten Kiraz,

Ben Yeni Parti için şunu söylemek istiyorum. Gerçekten baktığımızda, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edenlere veya Yeni Parti’ye katıldım diyenlere baktığımızda şöyle bir tablo görüyoruz: Ben çok uzun yıllardır yoldaşlık yaptığım, her birine ayrı ayrı dostluğumuz olan ve dostluğumuz devam eden, arkadaşımız olan, arkadaşlığımız devam eden, bir yapının oluştuğunu aslında görüyorum. Yine aynı zamanda tanıştığım günden beri abi diye hitap ettiğim Özgür Özel liderliğinde bu parti kuruldu ve ben bu partinin hayırlı olmasını diliyorum. Tabi, Türkiye siyaseti için, Türkiye demokrasisi için hayırlı olmasını diliyorum

şeklinde konuştu

"CHP Sıfır Milletvekiliyle de Başlamayı Bilen Bir Partidir"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarih boyunca büyük darbeler ve engeller aştığını belirten Kiraz, partinin köklü geçmişine dikkat çekerek,

Cumhuriyet Halk Partisi'de bütün partilerin anası. Dolayısıyla bütün partiler Cumhuriyet Halk Partisi'nden doğmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugün milletvekili sayısı azalmış bir durumla karşı karşıyadır ama şunu düşündüğümüzde Cumhuriyet Halk Partisi 1980 yılında, 80 darbesi ile kapatılmış, bütün mal varlığına el konulmuş ve sonrasında 1992 yılına kadar aynı isimle kurulmasına izin verilmemiş bir partidir. 1992'de yani 12 yıl sonra yasak kalktığında tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi'nin sıfırdan başlayarak kurulduğunu görüyoruz. Ayrıca 1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi baraj altında kalmıştı. Baraj altında kaldığında da milletvekili sayısı maalesef yine sıfırdı. Hem 1980 darbesi sonrası kapatılıp 19992'de açıldığında sıfır milletvekiliyle yeniden yol koyulmuştu hem de 99 yılında baraj altında kaldığında yine sıfır milletvekiliyle başlamıştı

ifadelerini kullandı.

"Ayrışmadan Kaygılıyız Ama Mücadelemiz Sürecek"

Konuşmasının sonunda iki partiye de başarı dileklerini yineleyen ve CHP’deki sorumluluk bilinciyle mücadeleye devam edeceğini belirten Kiraz, sözlerini şöyle tamamladı:

Bugün de geldiğimiz noktada Yeni Parti’nin kurulmasıyla birlikte 44 milletvekiliyle başlıyor. Ben bu durumda Yeni Parti’ye başarılar dilerken, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de aynı zamanda yürekten başarılar diliyorum. Tabi, bu durumlar bizim istemediğimiz durumlar. Bizim gönlümüzden geçen, birlikte hep birlikte bir mücadele vermekken, bugün bu sonuç ortaya çıkmış. Bu sonuçtan elbette üzüntü duyuyoruz. Elbette arkadaşlarımızın ayrışmasından, kaygı duyuyoruz. Ama biz geçmişte yaptığımız görevler itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bize yüklemiş olduğu sorumluluklar çerçevesinde, biz de elimizden geldiğince hem demokrasi mücadelemizi hem de bu ülkedeki her alandaki mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

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