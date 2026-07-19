Malatya genelinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılan binlerce öğrenci ve aileleri için heyecanlı bekleyişte son viraja girildi. Geleceklerini şekillendirecek adımları atmaya hazırlanan milyonlarca adayın kilitlendiği sonuç tarihi ÖSYM tarafından ilan edildi. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları, 22 Temmuz Çarşamba günü kamuoyunun erişimine açılacak.

SONUÇLAR ÖSYM SİSTEMİ ÜZERİNDEN İLAN EDİLECEK

Malatyalı adayların heyecanla beklediği YKS sonuçları, her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Sınav maratonunu geride bırakan adaylar; T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapabilecek ve elde ettikleri puanları görüntüleyebilecek.

Adayların erişimine açılacak olan sonuç belgelerinde sadece puanlar yer almayacak. Öğrenciler, girdikleri testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayılarının yanı sıra üniversite yerleştirmelerinde en kritik kriter olan başarı sıralamalarını da bu belge üzerinde görebilecek.

ÖSYM TAKVİMİNE SADIK KALINDI

Geçmiş yıllarda yapılan bazı sınavlarda, sonuçların resmi takvimde belirtilen günden daha önce açıklandığı örnekler yaşanmıştı. Bu durum adaylarda "Erken açıklanır mı?" beklentisi oluştursa da, 2026 YKS sonuçları için ÖSYM’nin ilan ettiği takvimde şu an için herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Sınav sonuçlarının takvime uygun şekilde 22 Temmuz Çarşamba günü sistemdeki yerini alması bekleniyor.

MALATYA’DA ÜNİVERSİTE TERCİH MARATONU BAŞLIYOR

Sonuçların ekranlara düşmesinin hemen ardından, adaylar için en az sınav kadar kritik olan üniversite tercih takvimi start alacak. ÖSYM’nin sonuçlarla birlikte yükseköğretim programları ve kontenjanları içeren üniversite tercih kılavuzunu yayımlaması öngörülüyor.

Resmi kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte tercih sürecinin Temmuz ayının son haftasında başlaması bekleniyor. Malatya’daki üniversite adayları, hayalini kurdukları bölümlere yerleşebilmek için tercihlerini bu kılavuzda yer alan kurallar, taban puanlar ve başarı sıralamaları doğrultusunda şekillendirecek.