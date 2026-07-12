İnönü Üniversitesi, adını dünya çapında duyurmak ve öğrencilerine yurt dışı fırsatları sunmak adına uluslararası arenada önemli bir adıma daha imza attı. İnönü Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, akademik ortaklıkları geliştirmek amacıyla Bosna Hersek’e giderek Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’ni (IUS) ziyaret etti. Malatya'dan giden heyette Rektör Akpolat’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad ile Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan da eşlik ederek görüşmelerde hazır bulundu.

ÖĞRENCİLERE VE HOCALARA YURT DIŞI YOLU AÇILIYOR

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmelerde, iki üniversite arasında sadece kağıt üzerinde kalmayacak, öğrencilerin ve hocaların dokunacak hayatına doğrudan çok önemli konular masaya yatırıldı. Görüşmelerin odak noktasını; iki kurum arasında karşılıklı öğrenci ve akademisyen değişimi yapılması, ortak bilimsel araştırmaların yürütülmesi ve eğitim kalitesini artıracak projelerin hayata geçirilmesi oluşturdu. Bu sayede hem Malatya'daki gençlerin yurt dışı deneyimi kazanması hem de Bosna Hersek'teki öğrencilerin İnönü Üniversitesi'nin imkanlarından faydalanması hedefleniyor.

"GELECEK İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT KAPISI ARALANDI"

Ziyaretin sonunda, gösterilen sıcak misafirperverlikten dolayı Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Yasir Göz’e teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, bu tarz uluslararası temasların önemine dikkat çekti. Rektör Akpolat, kurulan bu bağların iki üniversite arasındaki dostluğu güçlendirdiğini ifade ederken, gelecekte yapılacak ortak çalışmaların öğrencilere ve akademisyenlere çok büyük fırsatlar sunacağını belirtti.