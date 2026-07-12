Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan yeni sayısında, Yürütme ve İdare Bölümü altında üniversiteleri doğrudan ilgilendiren önemli yönetmelik güncellemeleri yer aldı. Akademik dünyada ve öğrenciler arasında geniş yankı uyandırması beklenen değişiklikler, Boğaziçi Üniversitesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Bitlis Eren Üniversitesi'ni kapsıyor.

Peki, üniversitelerin yönetmeliklerinde neler değişti, hangi yeni kararlar alındı? İşte resmi olarak yürürlüğe giren o düzenlemeler:

Boğaziçi Üniversitesi'nde Hem Lisans Hem Lisansüstü Kuralları Güncellendi

Günün en çok konuşulan düzenlemesi Boğaziçi Üniversitesi'nden geldi. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, üniversitenin hem Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hem de Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği üzerinde değişiklikler yapıldı.

Yapılan bu hamleyle birlikte, üniversitedeki eğitim süreçleri, ders aşamaları, sınavlar veya mezuniyet kriterleri gibi temel akademik kurallarda yeni bir döneme geçilmiş oldu. Boğaziçi bünyesinde eğitim gören binlerce öğrenci ve görev yapan akademisyenler, bugünden itibaren geçerli olacak yeni kurallara tabi olacak.

Adana ATBÜ ve Bitlis Eren Üniversitesi İçin Yeni Kararlar

Yönetmelik değişikliği rüzgarı sadece İstanbul ile sınırlı kalmadı. Anadolu'daki iki önemli yükseköğretim kurumunda da yapısal ve akademik güncellemeler yapıldı:

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği üzerinde değişikliğe gidilerek merkezin çalışma usulleri yeniden belirlendi.

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren üzerinde değişikliğe gidilerek merkezin çalışma usulleri yeniden belirlendi. Bitlis Eren Üniversitesi: Sağlık alanında önemli bir adım atılarak, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği resmen yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Bu adımın, üniversitenin sağlık hizmetleri ve uygulama alanındaki gücünü artırması bekleniyor.

12 Temmuz 2026 Resmi Gazete’de Başka Neler Var?

Bugünün 33308 Sayılı Resmi Gazete ilan bölümünde ise yargı, ihale ve artırma-eksiltme ilanları yer buldu. Ayrıca finans piyasalarının ve ekonomi takipçilerinin gözü olan T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri de güncel liste halinde kamuoyuna duyuruldu.