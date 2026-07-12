Malatya genelinde enerji altyapısını güçlendirmek ve sürekliliği sağlamak amacıyla Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ) tarafından planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecektir. 12 Temmuz günü yapılacak olan işletme bakım çalışmaları sebebiyle Akçadağ, Battalgazi, Darende ve Doğanşehir ilçelerindeki bazı mahallelere belirli saatler arasında elektrik verilemeyecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kesinti saatlerinden önce gerekli tedbirleri alması önem arz ediyor.

İşte 12 Temmuz Malatya planlı elektrik kesintisi programının tam detayları:

12 Temmuz Malatya Planlı Elektrik Kesintisi Programı

Battalgazi İlçesi Kesinti Saatleri ve Mahalleler

Battalgazi ilçesinde geniş kapsamlı bakım çalışmaları yürütülecektir. Kesintiden etkilenecek mahalleler ve saat aralıkları şu şekildedir:

09:00 - 17:00 Arası: Karabağlar Mahallesi, Meydanbaşı Mahallesi, Yeni Mahalle

Karabağlar Mahallesi, Meydanbaşı Mahallesi, Yeni Mahalle 09:00 - 15:00 Arası: Hamidiye Mahallesi

Hamidiye Mahallesi 09:00 - 12:00 Arası: Yıldıztepe Mahallesi, Battalgazi Mahallesi, Karahan Mahallesi, Meydanbaşı Mahallesi, Orduzu Mahallesi, Karaköy Mahallesi, Yarımcahan Mahallesi

Doğanşehir İlçesi Kesinti Saatleri ve Mahalleler

Doğanşehir ilçesinde gün içinde farklı saat dilimlerinde kesintiler uygulanacaktır:

09:00 - 13:00 Arası: Karşıyaka Mahallesi, Altıntop Mahallesi, Söğüt Mahallesi, Günedoğu Mahallesi

Karşıyaka Mahallesi, Altıntop Mahallesi, Söğüt Mahallesi, Günedoğu Mahallesi 13:00 - 17:00 Arası: Doğu Mahallesi, Yolkoru Mahallesi

Akçadağ İlçesi Kesinti Saatleri ve Mahalleler

Akçadağ ilçesinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar mesai saatlerinin büyük bölümünü kapsayacaktır:

09:00 - 17:00 Arası: Taşolar Mahallesi, Taşevler Mahallesi, Doğantepe Mahallesi, Esenbey Mahallesi

Darende İlçesi Kesinti Saatleri ve Mahalleler

Darende genelinde altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle şu mahallelerde kesinti yapılacaktır:

09:00 - 17:00 Arası: Şendere Mahallesi, Ilıca Mahallesi, Çınar Mahallesi, Gökçeören Mahallesi, Mollauşağı Mahallesi, Uzunhasan Mahallesi

Vatandaşlara Uyarı: Elektrikle çalışan cihazların korunması adına, kesinti başlamadan önce elektronik eşyaların fişten çekilmesi ve kesinti süresince planlı çalışmaların seyrine göre enerji akışının belirtilen saatten erken ya da geç verilebileceği ihtimalinin göz önünde bulundurulması tavsiye edilmektedir.