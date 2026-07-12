Malatya Eczacı Odası tarafından yayınlanan güncel verilere göre, 12 Temmuz 2026 tarihinde şehir merkezinde ve Eski Malatya bölgesinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. Hafta sonu acil ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar için Merkezde 4, Eski Malatya'da ise 1 eczane 24 saat kesintisiz hizmet sunacak. İşte konumları ve iletişim bilgileriyle güncel liste:

Malatya Merkez Nöbetçi Eczaneler

Yakıncı Eczanesi Adres: Hastane Cad. Battalgazi Devlet Hastanesi Poliklinikler Çapraz Karşısı Telefon: 0422 325 49 39 Çalışma Saati: 24 Saat Açık

Asya Eczanesi Adres: Hidayet Mah. Taştepe Cad. 49/B Sarıcıoğlu Muhtarlığı Çarşamba Pazarı Bitimi Telefon: 0535 459 01 31 Çalışma Saati: 24 Saat Açık

Büşra Eczanesi Adres: Özalper Mahallesi Aliya Sokak Özalper İlkokulu Arkası Oran 4 Sitesi Karşısı Telefon: 0422 211 22 00 Çalışma Saati: 24 Saat Açık

Bulvar Eczanesi Adres: Karakavak Mah. Eski Fen Lisesi Arkası MAŞTİ Otogar Karşısı Migros'un Olduğu Ara Telefon: 0422 502 02 52 Çalışma Saati: 24 Saat Açık



Eski Malatya Nöbetçi Eczaneler

Betül Eczanesi Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Caddesi Hasırcılar Yolu Opet Devamı Telefon: 0534 342 84 44 Çalışma Saati: 24 Saat Açık

