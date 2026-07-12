Malatya Eczacı Odası tarafından yayınlanan güncel verilere göre, 12 Temmuz 2026 tarihinde şehir merkezinde ve Eski Malatya bölgesinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. Hafta sonu acil ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar için Merkezde 4, Eski Malatya'da ise 1 eczane 24 saat kesintisiz hizmet sunacak. İşte konumları ve iletişim bilgileriyle güncel liste:
Malatya Merkez Nöbetçi Eczaneler
- Yakıncı Eczanesi
- Adres: Hastane Cad. Battalgazi Devlet Hastanesi Poliklinikler Çapraz Karşısı
- Telefon: 0422 325 49 39
- Çalışma Saati: 24 Saat Açık
- Asya Eczanesi
- Adres: Hidayet Mah. Taştepe Cad. 49/B Sarıcıoğlu Muhtarlığı Çarşamba Pazarı Bitimi
- Telefon: 0535 459 01 31
- Çalışma Saati: 24 Saat Açık
- Büşra Eczanesi
- Adres: Özalper Mahallesi Aliya Sokak Özalper İlkokulu Arkası Oran 4 Sitesi Karşısı
- Telefon: 0422 211 22 00
- Çalışma Saati: 24 Saat Açık
- Bulvar Eczanesi
- Adres: Karakavak Mah. Eski Fen Lisesi Arkası MAŞTİ Otogar Karşısı Migros'un Olduğu Ara
- Telefon: 0422 502 02 52
- Çalışma Saati: 24 Saat Açık
Eski Malatya Nöbetçi Eczaneler
- Betül Eczanesi
- Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Caddesi Hasırcılar Yolu Opet Devamı
- Telefon: 0534 342 84 44
- Çalışma Saati: 24 Saat Açık
Muhabir: Tahir Özçelik