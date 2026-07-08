Malatya Eczacı Odası tarafından sunulan güncel verilere göre, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü ve gecesi boyunca kentte hizmet verecek nöbetçi eczanelerin listesi netleşti. Sağlık sorunu yaşayan ve acil ilaç temin etmek isteyen vatandaşlar için Yeşilyurt, Battalgazi ve Eski Malatya bölgelerinde sabaha kadar açık olacak eczanelerin adres ve iletişim bilgileri şöyle:
BATTALGAZİ BÖLGESİNDEKİ NÖBETÇİ ECZANELER
ILICAK AKSOY ECZANESİ
Adres: Hastane Cad. Battalgazi Devlet Hastanesi Karşısı (Beydağı Karakolu Yanı) / Battalgazi
Telefon: 0422 324 84 86
Çalışma Saati: 24 Saat Açık
YILDIRIM ECZANES
Adres: Hamidiye Mah. Emeksiz Cd. Alt Geçit Üstü Beden Mağazası 30m. Üstü / Battalgaz
Telefon: 0422 323 70 77
Çalışma Saati: 24 Saat Açık
YEŞİLYURT BÖLGESİ NÖBETÇİ ECZANELER
EMNİYET ECZANESİ
Adres: İnönü Mah. İstasyon Cad. İl Emniyet Müdürlüğü Karşısı No:15/B / Yeşilyurt
Telefon: 0422 212 44 74
Çalışma Saati: 24 Saat Açık
TAŞDEMİR ECZANESİ
Adres: Gedik Mah. Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Karşısı / Yeşilyurt
Telefon: 0422 481 43 40
Çalışma Saati: 24 Saat Açık
ESKİ MALATYA BÖLGESİ NÖBETÇİ ECZANE
ATALAN ECZANESİ
Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. No: 15/A Eski Malatya Semt Polikliniği Karşısı / Battalgazi
Telefon: 0534 337 04 44
Çalışma Saati: 24 Saat Açık