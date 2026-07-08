Malatya Eczacı Odası tarafından sunulan güncel verilere göre, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü ve gecesi boyunca kentte hizmet verecek nöbetçi eczanelerin listesi netleşti. Sağlık sorunu yaşayan ve acil ilaç temin etmek isteyen vatandaşlar için Yeşilyurt, Battalgazi ve Eski Malatya bölgelerinde sabaha kadar açık olacak eczanelerin adres ve iletişim bilgileri şöyle:

BATTALGAZİ BÖLGESİNDEKİ NÖBETÇİ ECZANELER

ILICAK AKSOY ECZANESİ

Adres: Hastane Cad. Battalgazi Devlet Hastanesi Karşısı (Beydağı Karakolu Yanı) / Battalgazi

Telefon: 0422 324 84 86

Çalışma Saati: 24 Saat Açık

YILDIRIM ECZANES

Adres: Hamidiye Mah. Emeksiz Cd. Alt Geçit Üstü Beden Mağazası 30m. Üstü / Battalgaz

Telefon: 0422 323 70 77

Çalışma Saati: 24 Saat Açık

YEŞİLYURT BÖLGESİ NÖBETÇİ ECZANELER

EMNİYET ECZANESİ

Adres: İnönü Mah. İstasyon Cad. İl Emniyet Müdürlüğü Karşısı No:15/B / Yeşilyurt

Telefon: 0422 212 44 74

Çalışma Saati: 24 Saat Açık

TAŞDEMİR ECZANESİ

Adres: Gedik Mah. Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Karşısı / Yeşilyurt

Telefon: 0422 481 43 40

Çalışma Saati: 24 Saat Açık

ESKİ MALATYA BÖLGESİ NÖBETÇİ ECZANE

ATALAN ECZANESİ

Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. No: 15/A Eski Malatya Semt Polikliniği Karşısı / Battalgazi

Telefon: 0534 337 04 44

Çalışma Saati: 24 Saat Açık