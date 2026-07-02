Malatya’da son yıllara ait resmi ölüm nedenleri istatistikleri incelendiğinde, "İyi ve Kötü Huylu Tümörler (Malign ve Benign Neoplazmlar)” yani kanser kaynaklı can kayıplarındaki istikrarlı tırmanış dikkat çekici bir boyuta ulaştı. Şehir genelinde toplam ölüm sayıları yıllara göre dalgalanma gösterse de, kansere bağlı ölümler hem sayısal olarak hem de genel ölümler içerisindeki yüzdesel oranıyla alarm vermeye başladı.

MALATYA’DA YILLARA GÖRE KANSER KAYNAKLI ÖLÜM ORANLARI

Açıklanan verilere göre; 2022 yılında Malatya'da kanser nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 775 olarak kayıtlara geçmiş ve bu sayı toplam ölümlerin yüzde 16,5'ini oluşturmuştu. Takip eden yıllarda bu sinsi hastalık etkisini giderek artırdı.

2024 yılına gelindiğinde şehirdeki toplam ölüm sayısı düşüşe geçmesine rağmen, kanser kaynaklı ölümler artışını sürdürerek 777’ye yükseldi ve hastalığın toplam ölümler içindeki payı yüzde 17,6’ya çıktı. Tablonun ciddiyeti ise en son açıklanan 2025 verilerinde kendisini çok daha net hissettirdi. 2025 yılında Malatya'da kanserden ölenlerin sayısı dramatik bir sıçrama yaşayarak 846’ya ulaştı. Bu son rakamla birlikte, kentteki her 100 ölümden yaklaşık 19’unun (yüzde 18,6) nedeni doğrudan kanser vakaları olarak kayıtlara geçti.

KALP VE DAMAR RAHATSIZLIKLARININ ARDINDAN EN BÜYÜK İKİNCİ ÖLÜM NEDENİ

Malatya'da kalp ve damar rahatsızlıklarının ardından en büyük ikinci ölüm nedeni haline gelen kanser, şehirde ciddiyetle eğilinmesi gereken bir grafik çiziyor. Son 4 yılın bilançosu ve 2025 yılındaki ani artış; kent genelinde onkoloji alanındaki taramalara, erken teşhis mekanizmalarına, düzenli sağlık kontrollerine ve tedavi imkanlarına çok daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini acı bir şekilde ortaya koyuyor.

TOPLAM ÖLÜM SAYILARI VE KANSER KAYNAKLI ÖLÜM ORANLARI

Öte yandan yapılan veri analizleri, kentteki kanser tehlikesinin sadece sayısal olarak değil, toplam ölümler içerisindeki payıyla da tırmanışta olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Malatya'da 2022 yılında gerçekleşen 4 bin 678 vefatın yüzde 16,5’i (775 kişi) tümör kaynaklıyken, 2023 yılında toplam ölüm sayısının genel olarak çok yüksek seyretmesi nedeniyle bu oran kağıt üzerinde yüzde 12,5’e (723 kişi) geriledi. Ancak asıl çarpıcı yükseliş sonraki yıllarda yaşandı; 2024 yılında 4 bin 394 toplam ölüm içinde kanserin payı yüzde 17,6’ya (777 kişi) fırladı. Son olarak 2025 yılı verilerinde ise 4 bin 527 vefatın yüzde 18,6’sının (846 kişi) kanser nedeniyle gerçekleştiği saptandı. Bu durum, kentte hayatını kaybeden her 5 kişiden neredeyse 1'inin sinsi hastalık yüzünden yaşamını yitirdiğini gösteren acı bir istatistik olarak kayıtlara geçti.