Depremin yaralarını sarmaya devam eden Malatya’da, kentin geleceğine yön verecek şehircilik, sanayi, ulaşım, çevre ve spor vizyonu masaya yatırıldı. Malatya Valiliği ev sahipliğinde, kent protokolü, sivil toplum kuruluşları, oda başkanları ve iş insanlarını bir araya getiren istişare toplantısında radikal kararlar alındı. "Yeni Malatya"yı sadece bir slogan olarak görmediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehrin estetiğini bozan sanayi alanlarının tamamen taşınacağını, dev çevre yatırımlarının hayata geçeceğini ve Malatya futbolunun tarihi bir birleşmeyle küllerinden doğacağını vurguladı.

"ADETA YENİ BİR DOĞANŞEHİR KURULUYOR"

Geleceğin dirençli ve güvenli şehrini inşa etmek için tüm kurumlarla büyük bir sinerji içinde çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, konut projelerindeki son durumu Doğanşehir örneğiyle paylaştı. İlçede adeta yeni bir merkezin yükseldiğini ifade eden Başkan Er, şu ifadeleri kullandı:

"Biz 'Yeni Malatya'yı inşa ediyoruz' derken bunu sadece bir slogan olarak söylemiyoruz; geleceğin şehircilik vizyonunu ortaya koyuyoruz. Sadece Doğanşehir'de 7 bin 828 konut yapılıyor. İlçenin nüfusu yaklaşık 36 bin, inşa edilen konutlar ise yaklaşık 31 bin 500 kişiyi barındırabilecek kapasitede. Adeta yeni bir Doğanşehir kuruluyor. Depreme dayanıklı, güvenli ve dirençli bir şehir inşa ediyoruz."

Başkan Er ayrıca Taştepe, Şehit Fevzi ve Kışla Caddesi’nin devamında kentsel dönüşüm hamlelerinin kararlılıkla sürdüğünü belirten Er, kentteki "çevre yolu altı-üstü" ayrımını da tamamen ortadan kaldırdıklarının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un çözümcü yaklaşımıyla Malatya'nın kısa sürede önemli bir mesafe kat ettiğini söyledi.

ŞEHİR MERKEZİNDE ÜRETİM ALANI KALMAYACAK YENİ SANAYİ VİZYONU!

Şehrin estetiğini bozan ve görüntü kirliliği oluşturan sanayi alanlarına yönelik devrim niteliğinde bir planlama yapıldığını açıklayan Başkan Sami Er, sektörel kümelenme hamlesinin detaylarını şu şekilde sıraladı:

Altay Kışlası: 714 iş yeri tamamlanırken, 600 iş yerinin inşası da tüm hızıyla sürüyor. Temel amaç; merkezde üretim ve depolama alanı bırakmamak.

714 iş yeri tamamlanırken, 600 iş yerinin inşası da tüm hızıyla sürüyor. Temel amaç; merkezde üretim ve depolama alanı bırakmamak. Sektörel Kümelenme: Mobilya ve keresteciler için 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer tahsisi yapıldı. Mermerciler, metal sanayi ve diğer sektörler için de kümelenme çalışmaları tamamlandı. Gıda sektörü için de yeni alanların tahsisi konusunda çalışmalar sürüyor.

Mobilya ve keresteciler için 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer tahsisi yapıldı. Mermerciler, metal sanayi ve diğer sektörler için de kümelenme çalışmaları tamamlandı. Gıda sektörü için de yeni alanların tahsisi konusunda çalışmalar sürüyor. Çavuşoğlu Bölgesi: Kentsel dönüşümle birlikte bölge tamamen dev bir satış ve teşhir merkezine dönüştürülecek. Böylece sadece Malatya'nın değil, tüm bölgenin ticaret kalbi burada atacak.

Kentsel dönüşümle birlikte bölge tamamen dev bir satış ve teşhir merkezine dönüştürülecek. Böylece sadece Malatya'nın değil, tüm bölgenin ticaret kalbi burada atacak. Yeniköy ve Fırıncı Bölgeleri: Güçlü firmaları Malatya’ya çekmek amacıyla yeni planlı sanayi alanları oluşturulması için çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor.

DOĞAYA SIFIR ATIK ÇEVREYE 2,2 MİLYAR LİRALIK DEV YATIRIM

Malatya’nın güçlü bir çevre vizyonuna da sahip olduğunu ifade eden Başkan Er, Eskimalatya Atık Su Arıtma Tesisi’nin yeniden hizmete alındığını ve arıtılan suların tarımsal sulamaya kazandırılacağını belirtti. İlave ünitelerle birlikte çamur kurutma tesisleriyle atıkların ekonomiye kazandırılacağını müjdeleyen Er, "Yaklaşık 2,2 milyar liralık yeni arıtma yatırımımız tamamlandı. Sanayi bölgelerindeki kimyasal arıtma tesislerini de yıl sonuna kadar devreye almayı hedefliyoruz. Hiçbir atık arıtılmadan doğaya bırakılmayacak" dedi. Ulaşım ağlarına da değinen Başkan Er; Kuzey ve Güney Kuşak yolları ile Kuzey Çevre Yolu bağlantı yollarının bitme aşamasına geldiği bilgisini paylaştı.

KÜLTÜR, GASTRONOMİ VE 4 MİLYAR LİRALIK DEV SPOR BÜTÇESİ

Şehrin sosyal hayatını ayağa kaldırmak için Yüzüncü Yıl Parkı içerisine bin 500 kişilik dev bir gastronomi merkezinin inşa edildiğini belirten Başkan Er; Arslantepe Yarı Maratonu, Kayısı Festivali, dağ bisikleti yarışması, Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası ve uluslararası güreş müsabakalarıyla dolu dolu bir "Malatya Ajandası" oluşturduklarını söyledi. Şehrin dört bir yanında 4 milyar lira değerinde gençlik ve spor projesinin yükseldiğini ifade eden Er, belediye binası bünyesinde bölgenin en büyük kütüphanesini açtıklarını da sözlerine ekledi.

VALİ SEDDAR YAVUZ YAPISAL DEĞİŞİMİN RAKAMLARINI AÇIKLADI 125 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM!

Toplantıda kentin genel durumuna dair önemli değerlendirmeler yapan Malatya Valisi Seddar Yavuz ise kentin yeniden yapılanma sürecinde büyük bir eşiğin aşıldığını belirterek devletin ulaştığı net rakamları kamuoyuyla paylaştı. Umutların güçlendiği yeni bir döneme girildiğini ifade eden Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yaklaşık 104 bin bağımsız bölüm inşa edildi. Yerinde dönüşüm kapsamında ise devletimizin katkı ve desteğiyle yaklaşık 21 bin bağımsız bölüm daha hayata geçirildi. Böylece toplamda 125 bin bağımsız bölüm tamamlanmış oldu. Bu muazzam rakamın içerisinde 13 bin 178 iş yeri ile 16 bin 500 kırsal konut da yer alıyor. İş yerlerinin büyük bölümü esnafımıza teslim edildi."

MASADAKİ BÜYÜK SÜRPRİZ YEŞİLYURTSPOR "MALATYASPOR" OLUYOR!

Tarihi zirvenin şehirde en çok ses getirecek ve tüm Malatyalıları ayağa kaldıracak gündem maddesi ise spor alanında yaşandı. 3. Lig’de mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor’un birleşme çalışmaları resmi olarak masaya yatırıldı. Kulübün adının, kentin efsaneleşmiş markası olan "Malatyaspor" olarak değiştirilmesi ve köklü markanın yeniden profesyonel liglerde güçlü şekilde temsili noktasında görüş birliğine varıldı. Toplantıya katılan iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden, Malatya futbolunu yeniden ayağa kaldıracak bu dev birleşme projesine maddi ve manevi destek sağlamaları talep edildi.

TOPLANTIYA KATILAN ÖNEMLİ İSİMLER

Kentteki bir otelde düzenlenen bu geniş katılımlı istişare toplantısında; Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yiğit, TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ESKKK Başkanı Ali Evren, Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanvekili Orhan Özbek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek ve oda başkanlarıyla iş insanları yer aldı.