Sıcak deniz, tarihi koylar ve enfes Çukurova lezzetleriyle dolu bir kaçamak planlayanlar için Mersin’de gezilecek yerlerden en güzel plajlara, tadılması gereken lezzetlerden güncel konaklama ve plaj fiyatlarına kadar kapsamlı bir tatil rehberi hazırladık.

Yüzmek İçin En İyi Mersin Plajları ve Koyları

Mersin sahil şeridi, sığ halk plajlarından turkuaz berraklığındaki bakir koylara kadar geniş bir yelpazeye sahip:

Kızkalesi Halk Plajı: İnce kumu, son derece sığ ve dalgasız deniziyle özellikle çocuklu ailelerin vazgeçilmezi. Denizin ortasındaki tarihi kaleye doğru yüzmek eşsiz bir deneyim.

Susanoğlu (Atakent) Plajı: Mavi bayraklı geniş kumsalı ve canlı sahil şeridiyle en popüler duraklardan biri.

Yapraklı Koy (Silifke): Doğal bir havuzu andıran turkuaz rengi ve serin kaynak sularıyla biliniyor. Kayalık yapısı nedeniyle deniz ayakkabısı kullanılması tavsiye edilir.

Tisan Koyu: Akdeniz’in gizli saklı cenneti olarak adlandırılan Tisan, turkuaz ve berrak deniziyle akvaryumu aratmıyor.

Ayaş Plajı: Kızkalesi’ne kıyasla bir tık daha sakin, temiz ve aile odaklı bir ortam sunuyor.

Mersin’de Görmeden Dönülmemesi Gereken 4 Yer

Sadece denize girmekle kalmayıp bölgenin doğasını ve tarihini keşfetmek isteyenler için öne çıkan rotalar:

Cennet ve Cehennem Obrukları: Yüzlerce basamakla inilen muazzam bir doğal çöküntü ve tabandaki tarihi Meryem Ana Kilisesi.

Kızkalesi: Karadan teknelerle kısa sürede ulaşılan, Roma ve Bizans izlerini taşıyan simge yapı.

Narlıkuyu: Yeraltı tatlı su kaynaklarının denize karıştığı, doğal yapısı ve balık restoranlarıyla meşhur şirin bir koy.

Mersin Marina & Pozcu Sahil Yolu: Akşam yürüyüşü yapmak, kafelerde vakit geçirmek ve şehir atmosferini hissetmek için en hareketli nokta.

Mersin’de Ne Yenir? Damağınızda İz Bırakacak Tatlar

Mersin mutfağı denince akla gelen lezzet ritüeli:

Mersin Tantunisi: Pamuk gibi doğranmış biftek veya tavuk etinin açık ekmekte (lavaş) bol yeşillik, turşu ve şalgam eşliğinde sunumu.

Kerebiç Tatlısı: İrmik hamurunun içine fıstık veya ceviz konularak pişirilen, üzerine çöven otu kökünden elde edilen ipeksi beyaz köpük dökülerek servis edilen ikonik tatlı.

Cevizli ve Fıstıklı Cezerye: Havuç, ceviz veya fıstık ile baharatların karamelize edilmesiyle yapılan, yol dönüşü hediye götürmek için ideal geleneksel lezzet.

Malatya’dan Ulaşım Tüyosu

Özel araçla seyahat edecekler için Malatya – Gölbaşı – Kahramanmaraş çevresi – Osmaniye – Adana – Mersin otoyol hattı en konforlu güzergahtır. Adana civarında verilecek kısa bir duraklama molası ile yolculuğu yorulmadan tamamlamak mümkün.