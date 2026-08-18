Malatya’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kalıcı konut projelerinde teslimat heyecanı yaşanıyor. Duzdaşı mevkiinde 74 dönümlük alana kurulan 23 blokluk yeni yaşam alanında fiziki eksikliklerin giderilmesiyle gözler yetkililere çevrildi. Yaklaşan eğitim-öğretim yılı öncesi okul kaydı ve adres nakli telaşı yaşayan vatandaşlar için sahadan bilgi veren bölge muhtarları, hem resmi süreçlerin tamamlanmasını hem de konteyner kentlerdeki mağduriyetlerin önlenmesini talep etti.

"Resmi Yazışmalar Dışında Bir Eksik Kalmadı”

Projenin son durumu hakkında bilgi veren Banazı Mahallesi Muhtarı Ali Sezer, alandaki inşaat sürecinin bittiğini ve sadece bakanlık düzeyindeki resmi prosedürlerin kaldığını ifade etti.

Muhtar Sezer, teslimat sürecine dair şunları kaydetti:

"Yetkililerden bize aktarılan son bilgiye göre, resmi yazışmalar dışında bir eksik kalmadı. Yazışmalar ve onay süreçleri biter bitmez anahtar teslimlerinin yapılacağı ifade edildi. Süreç biraz uzadığı için hak sahibi vatandaşlarımızda doğal olarak bir tedirginlik hakim."

"Okullar Açılmadan Mağduriyet Giderilmeli"

Yaklaşan eğitim-öğretim yılı öncesinde ailelerin büyük bir endişe taşıdığını vurgulayan Sezer, yetkililere çağrıda bulundu. Sezer,

"Önümüzdeki ay okullar açılacak; aileler bir an önce anahtarlarını alıp ikametgahlarını taşımak ve çocuklarının okul kayıtlarını yeni adreslerine göre yaptırmak istiyor. Sayın Valimiz ve Vali Yardımcımız Osman Bey konuyla bizzat ilgileniyorlar. Kendilerinden ve tüm yetkililerden ricamız, vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi ve bir an önce evlerine yerleşmelerinin sağlanmasıdır"

dedi.

"Sahada Aktif Bir Çalışma Kalmadı"

Konak Mahallesi Duzdaşı mevkiinde yapılan 516 konutun detaylarına değinen Konak Mahallesi Muhtarı Cahit Işıldak ise yaklaşık 8-9 ay önce çekilen kuralarla vatandaşların oturacakları dairelerin zaten belli olduğunu hatırlattı.

Şantiye yetkilileriyle sürekli temas halinde olduklarını belirten Işıldak, sahada herhangi bir engelin kalmadığına dikkat çekti. Işıldak,

"Şantiye yönetimiyle yaptığımız son görüşmelerde altyapı çalışmalarının yüzde 99 oranında tamamlandığı bilgisi verildi. Vatandaşlarımız bölgeye gelip baktıklarında işlerin bittiğini, sahada aktif bir çalışma kalmadığını görüyor. Geçici kabul süreçleri ve resmi yazışmalar uzayınca da ister istemez bir sitem oluşuyor. Bizim tek amacımız, okullar açılmadan önce vatandaşlarımızın bu huzurlu evlere yerleşmesidir. Yetkililer de bize işlemler biter bitmez anahtarları dağıtacaklarını söylediler. İnşallah en kısa sürede müjdeli haberi alırız"

diye konuştu.

Konteyner Kent Tahliyeleri İçin "Esneklik" Talebi

Bölgede 980 evin yıkıldığını ve kiralık konut krizinin yaşandığını belirten Işıldak, AFAD’ın başlattığı tahliye süreçlerine dikkat çekti. Işıldak beldede kiralık ev bulunamadığını vurgulayarak,

"Konak’ta 3 yıldır vatandaşlarımızın kaldığı 2 konteyner alanımız var. Kiracı olanlara tahliye bildirimleri geliyor ancak gidecek yerleri yok. Yeni konutlar teslim edildiğinde mülk sahipleri buraya geçecek ve boşalan evler sayesinde kiralık konut imkanı doğacak. Yaşlı ve ihtiyaç sahibi insanlarımızın 15-20 gün için sokakta kalması mümkün değil"

ifadelerini kullandı.

"Anahtar Tesliminden Sonra 15 Gün İçinde Boşaltılacak"

Konuyla ilgili mülki idare amirleriyle görüştüklerini belirten Işıldak, taşınma süreci için zaman tanınmasını isteyerek açıklamasını tamamladı:

"Sayın Valimiz ve Kaymakamımız ile görüştük. Anahtar teslimine kadar konteynerlerde kalan vatandaşlarımıza kolaylık gösterilmesini rica ediyoruz. Anahtarlar teslim edildikten sonra 15 gün içinde herkes zaten kendi isteğiyle orayı boşaltacak; kimsenin konteynerde kalmaya niyeti yok."