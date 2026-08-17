Cuma namazının dinimizdeki önemine vurgu yapan yetkililer, ibadetin geçerli olması için vakit, hutbe ve cemaat gibi şartların yanı sıra herkese açık olma (izn-i am) şartının da arandığını belirtti. Güvenlik tedbirleri nedeniyle girişlerin kontrol altında tutulduğu alanlardaki ibadet durumuna açıklık getirildi.

İzn-i Am Şartı Nasıl Sağlanır?

Söz konusu yerleşkelerdeki cami ve mescitlerin kapısının yerleşke içerisindekilerin tamamına açık olmasının "izn-i Am" şartını sağladığı ifade edildi. Dışarıdan girişin izne tabi tutulmasının namaza engel olmak için değil, güvenliği sağlamak amacıyla uygulandığı belirtilirken; fıkıh kaynaklarında da güvenlik gerekçesiyle dışarıya kapalı alanlarda cuma namazı kılınmasının caiz görüldüğü aktarıldı.

Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları, kışla, cezaevi, okul, site ve fabrika gibi yerleşkelerdeki mescitlerde, ilgili müftülüklerden izin alınması kaydıyla cuma namazı kılınabileceği bildirildi.

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