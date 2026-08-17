Sağlık hizmetlerinin aksamaması adına belirlenen nöbetçi eczaneler, gece boyunca açık bulunacak. Vatandaşlar acil durumlarda aşağıda yer alan nöbetçi eczanelerden hizmet alabilecek.
17 Ağustos Merkez Nöbetçi Eczaneleri
Fırat Eczanesi
Zafer Mah. Gündoğdu Cad. No: 37/B (Battalgazi Devlet Hastanesi Acil Yokuşunun Alt Caddesi, Eski Kapalı Yüzme Havuzu Karşısı)
Tel: 0422 325 22 00
Cengiztopel Eczanesi
Cengiztopel Cad. Üçgen Park Karşısı
Tel: 0422 321 33 05
İpek Begüm Eczanesi:
İnönü Mah. Abdulkadir Eriş Cad. No: 25/A (Tektut Kebap İlerisi, İstasyon ASM Karşısı)
Tel: 0507 788 55 45
Yeşilyurt Eczanesi
Eski Yeşilyurt / Çırmıktı Meydanı (Ziraat Bankası Yanı)
0539 326 44 74
Eskimalatya Nöbetçi Eczane
Arı Eczanesi
Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. Eskimalatya Semt Polikliniği Karşısı
Tel: 0534 686 37 03