Sağlık hizmetlerinin aksamaması adına belirlenen nöbetçi eczaneler, gece boyunca açık bulunacak. Vatandaşlar acil durumlarda aşağıda yer alan nöbetçi eczanelerden hizmet alabilecek.

17 Ağustos Merkez Nöbetçi Eczaneleri

Fırat Eczanesi

Malatya 13 Ağustos nöbetçi eczaneler : 24 saat hizmet verecekler
Malatya 13 Ağustos nöbetçi eczaneler : 24 saat hizmet verecekler
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Zafer Mah. Gündoğdu Cad. No: 37/B (Battalgazi Devlet Hastanesi Acil Yokuşunun Alt Caddesi, Eski Kapalı Yüzme Havuzu Karşısı)

Tel: 0422 325 22 00

Cengiztopel Eczanesi

Cengiztopel Cad. Üçgen Park Karşısı

Tel: 0422 321 33 05

İpek Begüm Eczanesi:

İnönü Mah. Abdulkadir Eriş Cad. No: 25/A (Tektut Kebap İlerisi, İstasyon ASM Karşısı)

Tel: 0507 788 55 45

Yeşilyurt Eczanesi

Eski Yeşilyurt / Çırmıktı Meydanı (Ziraat Bankası Yanı)

0539 326 44 74

Eskimalatya Nöbetçi Eczane

Arı Eczanesi

Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. Eskimalatya Semt Polikliniği Karşısı

Tel: 0534 686 37 03

Muhabir: BETÜL YİĞİT