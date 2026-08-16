Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin ağustos ayı birleşiminde, kentin gelecekteki afet risklerine karşı direncini artıracak ve müdahale kapasitesini en üst seviyeye çıkaracak dev bir araç yatırımı gündeme geldi.

Meclis gündeminin 50. maddesi olarak görüşülen konuda, Dünya Bankası ve İller Bankası tarafından müştereken yürütülen "Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi" kapsamında hazırlanan resmi teklif meclis makamına sunuldu.

14,5 Milyon Avroluk Finansman Onaya Sunuldu

Başkanlık Makamına sunulan E-68872235-000-382405 sayılı resmi yazıda, projenin "Mal ve Ekipman Alımı Kredi" programı çerçevesinde 14.500.000,00 Avro tutarındaki kaynağın kullanılması öngörülüyor.

Gündemin 50. maddesinde yer alan söz konusu finansman ile Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Arama Kurtarma birimlerine kazandırılacak 30 adet özel nitelikli araç için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından gerekli onay ve izinlerin alınması amacıyla hazırlanan evrak Meclis heyetine havale edildi.

İşte Malatya Filosuna Katılacak 30 Özel Araç:

Proje kapsamında Malatya'ya kazandırılması planlanan yüksek teknolojili ve tam donanımlı araçların tam dökümü şu şekildedir:

8 Adet – 28 Metre İtfaiye Aracı

– 28 Metre İtfaiye Aracı 2 Adet – 42 Metre Tam Otomatik Hidrolik Mafsallı Merdivenli İtfaiye Aracı

– 42 Metre Tam Otomatik Hidrolik Mafsallı Merdivenli İtfaiye Aracı 2 Adet – 32 Metre Tam Otomatik Hidrolik Mafsallı Merdivenli İtfaiye Aracı

– 32 Metre Tam Otomatik Hidrolik Mafsallı Merdivenli İtfaiye Aracı 7 Adet – Çok Maksatlı İtfaiye Aracı

– Çok Maksatlı İtfaiye Aracı 7 Adet – Yürür Halde Su İşleme Özelliğine Sahip İtfaiye Arazözü Aracı

– Yürür Halde Su İşleme Özelliğine Sahip İtfaiye Arazözü Aracı 2 Adet – İtfaiye Su İkmal Aracı

– İtfaiye Su İkmal Aracı 2 Adet – Arama Kurtarma Aracı

– Arama Kurtarma Aracı 2 Adet – Tam Donanımlı Kentsel Arama Kurtarma Aracı

Afete Müdahalede Yüksek Teknoloji Dönemi

Yüksek katlı yapılara müdahalede kritik rol üstlenen 42 metre ve 32 metrelik tam otomatik hidrolik mafsallı merdivenli itfaiye araçları ile olası afet durumlarında hayati önem taşıyan tam donanımlı kentsel arama kurtarma araçları kentin afet altyapısını güçlendirecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının gerekli onay ve izinleri vermesinin ardından araçların tedarik ve filoya katılım süreci resmen başlayacak.